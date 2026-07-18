Liệu một chuỗi chuyển nhượng khổng lồ có diễn ra sau trận chung kết 'World Cup'?

Theo trang thống kê bóng đá Đức, Transfermarkt thì hiện Barcelona đang đánh giá tình hình của Cristian Romero. Trong khi Tottenham đang yêu cầu mức phí chuyển nhượng khoảng 60 triệu Euro cho Cristian Romero, Barcelona được cho là đang cân nhắc hoàn tất thương vụ với giá khoảng 50 triệu Euro hoặc tìm kiếm các lựa chọn khác bao gồm một cầu thủ.

Cristian Romero hiện đang chuẩn bị cho trận chung kết World Cup cùng đội tuyển quốc gia Argentina. Anh đang tập trung vào lịch trình của đội tuyển quốc gia hơn là tương lai cá nhân cho đến trận đấu với Tây Ban Nha vào 2h sáng ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam). Nếu Barcelona thực sự có động thái gì, trước tiên họ cần phải đáp ứng nguyện vọng của cầu thủ với mức giá mà Tottenham yêu cầu sau khi World Cup kết thúc.

Romero là một cầu thủ mà Tottenham không dễ dàng để mất. Với tư cách đội trưởng, anh là trụ cột phòng ngự. Anh sở hữu khả năng kèm người tốt, chuyền bóng lên phía trước hiệu quả và kinh nghiệm thi đấu ở những trận đấu lớn. Với mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Gervi, việc bán đội trưởng đồng nghĩa với việc phải bắt đầu lại quá trình tuyển mộ trung vệ.

Sự tính toán của Arsenal nằm ở hàng công. Mặc dù Gyökeres ghi được 18 bàn thắng trong 48 trận đấu chính thức mùa trước, anh vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích về phong độ và khả năng phối hợp. Arsenal coi Julian Alvarez (đội tuyển Argentina) là một tiền đạo đẳng cấp hơn và đang tìm cách thuyết phục Atletico.

Trang tin bóng đá Football Transfers đưa tin rằng, Arsenal đang xem xét một thỏa thuận gộp một phần phí chuyển nhượng với Gyökeres. Vì giá trị thị trường của Alvarez vượt xa 100 triệu Euro, kế hoạch là giảm bớt gánh nặng tài chính bằng cách đưa thêm cầu thủ vào thương vụ thay vì chỉ dùng tiền mặt.

Vấn đề nằm ở quyết định của Atletico. Alvarez là điểm tựa trên hàng công và là một chân sút hiếm hoi. Ngay cả khi Arsenal rao bán Gyökeres, thương vụ cũng chỉ bắt đầu nếu Atletico coi anh là người thay thế có giá trị tương đương. Số tiền cụ thể mà Atletico yêu cầu cũng vẫn là một vấn đề riêng biệt.

Barcelona cũng cần phải đảm bảo nguồn tài chính trước tiên. Chi hơn 50 triệu Euro cho Romero đồng nghĩa với việc bán các cầu thủ hiện có và tái cấu trúc quỹ lương. Trừ khi Tottenham nhượng bộ khoản phí đội trưởng, các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu với khoảng cách 10 triệu Euro.

Các ứng cử viên phòng ngự khác của Barcelona cũng đang gặp khó khăn. Aymeric Laporte, người từng đá cặp với Pau Cubarsí trong đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, đã được liên hệ, nhưng Athletic Bilbao đã phủ nhận mọi liên hệ. Nếu một cánh cửa đóng lại, vị thế của Romero có thể tăng lên. Do đó, Tottenham càng ít lý do để hạ thấp yêu cầu 60 triệu Euro của họ.

Romero và Alvarez có thể cùng nhau thi đấu trong trận chung kết World Cup. Trong số hai cầu thủ đang chiến đấu cho chức vô địch của Argentina, một người nằm trong danh sách chuyển nhượng của Barcelona, ​​trong khi người còn lại nằm trong danh sách của Arsenal. Sau trận chung kết ngày 20/7, mức giá 60 triệu Euro của Romero và giá trị thị trường ba chữ số của Alvarez lại một lần nữa làm khuấy động thị trường chuyển nhượng mùa Hè.