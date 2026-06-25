Ca sĩ Võ Hạ Trâm: Concert ‘Thanh xuân’ thật sự chạm đến một góc rất thiêng liêng trong tim tôi

Việc chuẩn bị tham gia Concert Thanh xuân của Báo Tiền Phong có gợi lại cho chị kỷ niệm đặc biệt nào?

Concert Thanh xuân của Báo Tiền Phong thật sự chạm đến một góc rất thiêng liêng trong tim tôi. Nó làm tôi nhớ ngay đến những ngày đầu tiên bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, đặc biệt là cột mốc tại cuộc thi Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình 2007.

Năm đó, tôi mới 17 tuổi, ôm một giấc mơ âm nhạc thuần khiết, bước lên sân khấu với sự ngây ngô nhưng đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thanh xuân của tôi không có gì ngoài tiếng hát và sự liều lĩnh của một cô gái trẻ muốn cống hiến. Được đứng trên sân khấu concert lần này, nhìn lại hành trình đã qua và hát giữa thế hệ trẻ ngày hôm nay, tôi cảm thấy như mình được sống lại trọn vẹn những năm tháng rực rỡ nhất đó.

Lần này, chị sẽ mang đến những "bản hit" nào, liệu có sự đổi mới nào cho lần trở lại concert này?

Đến với Concert Thanh xuân, tôi muốn mang đến một sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi sẽ gửi tặng khán giả những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của mình nhưng được khoác lên một "tấm áo" mới, hào hùng, tươi trẻ hơn qua các bản phối hiện đại. Bên cạnh đó, chắc chắn không thể thiếu những giai điệu mang tinh thần tự hào dân tộc, dòng dòng nhạc mà tôi đang gắn bó rất sâu sắc thời gian qua. Sự đổi mới lớn nhất có lẽ không nằm ở "chiêu trò" sân khấu. Đó là ở năng lượng và trải nghiệm của một Võ Hạ Trâm phiên bản 2026: Chín muồi, đằm thắm hơn nhưng vẫn đầy lửa thanh xuân để hòa nhịp cùng các bạn đoàn viên, thanh niên.

Võ Hạ Trâm gần đây cực kỳ đắt show diễn chính luận, đây có phải định hướng chính của chị trong thời gian tới?

Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi thời gian qua, đặc biệt là từ sau cột mốc ý nghĩa ngày 30/4/2025, Trâm nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ các ban ngành, các chương trình chính luận, nhịp cầu hòa bình và tôn vinh quê hương, đất nước. Nói là "định hướng chính" thì nghe có vẻ hơi khuôn mẫu, tôi thích gọi đó là "tiếng gọi của trái tim" và "trách nhiệm của một người nghệ sĩ công dân". Tôi nhận ra tiếng hát của mình ở giai đoạn này có sự trưởng thành và độ cảm ứng sâu sắc với những giá trị lịch sử, lòng tự hào dân tộc. Tôi sẽ tiếp tục đi trên con đường này một cách tự nhiên nhất, song song với việc cống hiến những sản phẩm âm nhạc cá nhân để phục vụ mọi đối tượng khán giả.

Có câu nói rằng, thanh xuân không chỉ nói về độ tuổi, mà là về khoảng thời gian đẹp nhất mà người đó trải qua. Với chị, đó là khoảnh thời gian nào?

Trâm hoàn toàn đồng ý với câu nói này.

Nếu hỏi khoảnh khắc đẹp nhất là khi nào, tôi xin trả lời: Chính là lúc này đây, ngay tại thời điểm hiện tại. Hồi 20 tuổi, thanh xuân của tôi là sự xông pha, khát khao khẳng định mình. Còn hiện tại, khi đã làm vợ, làm mẹ và có một vị trí nhất định trong lòng khán giả, thanh xuân của tôi lại mang một màu sắc khác: Tĩnh lặng hơn, thấu hiểu hơn nhưng năng lượng cống hiến thì chưa bao giờ vơi giảm. Khi chúng ta còn đam mê, còn yêu thương và còn cảm thấy mình có ích cho cuộc đời, thì lúc đó chúng ta vẫn đang ở trong những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.

Là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, chị có thể chia sẻ, làm cách nào để chị giữ lửa thanh xuân kéo dài đến hiện tại?

Bí quyết của tôi gói gọn trong hai chữ: Tâm thế. Tôi chọn cho mình một lối sống lành mạnh, ăn chay trường, tập luyện yoga và luôn hướng suy nghĩ về những điều tích cực. Trong nghệ thuật, tôi không cho phép mình "ngủ quên trên chiến thắng" hay "đóng khung" bản thân. Tôi luôn tò mò, luôn muốn học hỏi từ các bạn nghệ sĩ trẻ, lắng nghe dòng chảy của âm nhạc đương đại. Khi cái tâm của mình luôn tươi mới, không vụ lợi và xem mỗi lần lên sân khấu như là lần đầu tiên được hát, thì ngọn lửa thanh xuân tự khắc sẽ luôn rực cháy.

Với lịch trình bận rộn cho nghệ thuật và chăm sóc gia đình, làm cách nào để chị chu toàn nhiều vai trò như thế?

(Cười) Thú thật là có những ngày tôi cũng xoay như chong chóng, chứ không hề dễ dàng đâu. Nhưng tôi may mắn vì có một "hậu phương" cực kỳ vững chắc và tâm lý. Tôi không chọn cách làm siêu nhân để chu toàn 100% mọi thứ một mình, mà chọn cách sẻ chia và cân bằng. Khi ở nhà, tôi hoàn toàn là một người vợ, người mẹ của các con, gác lại ánh hào quang sân khấu. Khi đi diễn, tôi tập trung tối đa năng lượng để hoàn thành công việc thật nhanh và hiệu quả để trở về với gia đình. Sự thấu hiểu của ông xã và nụ cười của các con chính là nguồn năng lượng tái tạo lớn nhất giúp tôi không biết mệt mỏi.

Vừa trở lại với một dự án ý nghĩa, liệu sắp tới chị có dự tính ra mắt hẳn album về chất liệu âm nhạc giàu tính văn hoá, đề cao tinh thần yêu nước?

Trong gần hai năm qua, tôi đã cống hiến hết mình với âm nhạc chính luận, đi dọc khắp mọi miền Tổ quốc để hát những bài ca yêu nước, những giai điệu truyền thống dân tộc quen thuộc. Tôi cũng vô cùng hạnh phúc khi những bài hát mới mà mình đầu tư làm MV kết hợp biểu diễn live trên sân khấu như Nguyện là người Việt Nam, Triệu triệu con tim, hay gần đây nhất là Việt Nam kiêu hãnh đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ công chúng.

Để tiếp nối hành trình ý nghĩa đó, năm nay, Võ Hạ Trâm đang ấp ủ một dự án đặc biệt, có thể gọi là dự án album được đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của tôi, kể cả về thời gian, công sức lẫn tâm sức. Thực tế, tôi và ê kíp đã phải mất đến nhiều năm ròng rã mới có thể hoàn thành được album này.

Vậy album đặc biệt này sẽ gửi đến công chúng điều gì?

Thông điệp âm nhạc lần này sẽ không chỉ dừng lại ở tình yêu đôi lứa đơn thuần hay tình yêu đất nước thiêng liêng. Tình yêu trong album sắp tới sẽ được mở rộng biên độ ra thành tình yêu con người nói chung và đặc biệt là tình yêu dành cho chính bản thân mình, một sự thấu hiểu và xoa dịu sâu sắc từ bên trong. Dự án này thật sự là tất cả những gì chín muồi nhất của Võ Hạ Trâm ở thời điểm hiện tại. Khán giả hãy chờ tôi một chút nhé, sẽ sớm ra mắt thôi!