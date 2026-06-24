CONGB hứa hẹn trình diễn bùng nổ tại Concert ‘Thanh xuân’, truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới tương lai

SVO - ‘Anh trai say hi’ CONGB cho thấy một hành trình nghệ thuật đầy sáng tạo và sức trẻ. Nam ca sĩ gen Z sẽ góp mặt trong Concert ‘Thanh xuân’ và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Concert Thanh xuân diễn ra lúc 20h00 ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội. Chương trình được xây dựng như hành trình kể chuyện về thanh xuân Việt Nam: "Từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay, đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới".

Bạn đã biết mình ngồi ở vị trí nào chưa? Sẵn sàng 'quẩy' cùng CONGB nhé!

Concert Thanh xuân quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ và dòng nhạc khác nhau, gồm: Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double2T, Quang Hùng MasterD, Hòa Minzy, buitruonglinh, Muộii, Hà Myo, Lâm Phúc, Trần Ngọc Ánh, DJ/producer Hoaprox và CONGB.

CONGB (sinh năm 2000) tên thật là Nguyễn Thành Công. Anh tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. CONGB ghi điểm với khán giả trong và ngoài nước, khi là thí sinh Việt Nam tham gia chương trình thực tế sống còn hàng đầu Hàn Quốc Boys planet. Nam nghệ sĩ gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng hát nội lực, tính cách năng động và nguồn năng lượng tích cực.

Sau cuộc thi, CONGB trở về Việt Nam và ra mắt với dự án Em đợi anh lâu chưa. Đến năm 2024, giọng ca này tiếp tục khẳng định tài năng tại show sống còn Starlight boys (Hàn Quốc), xuất sắc lọt vào chung kết, với thứ hạng 13 chung cuộc.

Năm 2025, cái tên CONGB bùng nổ tại Anh trai say hi, trở thành cột mốc giúp anh "phủ sóng" rộng khắp với khán giả trẻ Việt Nam. Tại chương trình, anh lọt vào top 10 chung cuộc và chiến thắng hạng mục “Best performer”. Việc tham gia Anh trai say hi đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước. Hành trình này cũng giúp CONGB nhận được các giải thưởng dành cho tân binh vào những lễ trao giải cuối năm.

Tháng 1/2026, CONGB chính thức phát hành EP CONGBDAY đánh dấu chiến dịch debut tại Việt Nam gồm 5 ca khúc mang màu sắc âm nhạc hiện đại, tươi vui. Dự án giúp anh thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc và hình ảnh mà mình đang theo đuổi, đồng thời cũng đạt doanh số "khủng", với 10.000 đĩa vật lý được bán ra. Các sản phẩm âm nhạc của CONGB có ấn tượng khá tốt, nhanh chóng lọt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng cũng như top trending trên các nền tảng khác.

Đặc biệt, CONGB còn ghi dấu ấn tại giải thưởng âm nhạc Cống hiến 2026, ở hạng mục “Nghệ sĩ mới của năm”. Ngoài ra, nam ca sĩ cũng đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên tại TP. HCM, vào đầu tháng 4/2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 khán giả và “sold out” toàn bộ hạng vé, chỉ sau vài phút mở bán. Trong thời gian sắp tới, CONGB đang chuẩn bị cho sự kiện diễn ra tại Hà Nội.

CONGB bày tỏ niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam, vốn luôn hiện hữu trong anh, trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc khát khao chinh phục khán giả quê nhà. Chính mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với công chúng trong nước đã khiến anh quyết định rời Hàn Quốc để trở về Việt Nam, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong kỳ vọng, Concert Thanh xuân trở thành điểm hẹn văn hóa của tuổi trẻ Việt Nam, nơi âm nhạc đánh thức niềm tự hào, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng về một thế hệ sẵn sàng bước tới. CONGB cùng dàn nghệ sĩ rất hào hứng và mong chờ để mang đến những màn trình diễn 'bùng nổ' cho khán giả tại Concert Thanh xuân 2026.