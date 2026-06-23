Ryo Yoshizawa kỷ niệm 17 năm ngày ra mắt

SVO - Nam diễn viên Ryo Yoshizawa vừa thông báo, anh đang kỷ niệm 17 năm ngày ra mắt.
Một tài khoản Instagram do nhân viên của Yoshizawa quản lý đã được cập nhật vào ngày hôm nay (23/6), thông báo: "Ryo Yoshizawa đã tròn 17 năm ngày ra mắt". Tài khoản này cũng đăng tải một bức ảnh Yoshizawa cầm một quả bóng bay có số "17" trên đó.
Anh kết thúc bài đăng của mình bằng lời nhắn: "Mùa Hè này, bộ phim Kingdom: The Decisive Battle of Souls (Kingdom 5) sẽ được phát hành và vở nhạc kịch Dear Evan Hansen sẽ ra mắt. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ryo Yoshizawa!". Người hâm mộ đã phản hồi bài đăng với những bình luận như: Chúc mừng kỷ niệm 17 năm; Tuyệt vời! Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bạn; Chúc mừng! Thật tuyệt vời; Đẹp quá!...