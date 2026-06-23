Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Ryo Yoshizawa kỷ niệm 17 năm ngày ra mắt

Linh Vân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nam diễn viên Ryo Yoshizawa vừa thông báo, anh đang kỷ niệm 17 năm ngày ra mắt.

Một tài khoản Instagram do nhân viên của Yoshizawa quản lý đã được cập nhật vào ngày hôm nay (23/6), thông báo: "Ryo Yoshizawa đã tròn 17 năm ngày ra mắt". Tài khoản này cũng đăng tải một bức ảnh Yoshizawa cầm một quả bóng bay có số "17" trên đó.

ryo.jpg

Anh kết thúc bài đăng của mình bằng lời nhắn: "Mùa Hè này, bộ phim Kingdom: The Decisive Battle of Souls (Kingdom 5) sẽ được phát hành và vở nhạc kịch Dear Evan Hansen sẽ ra mắt. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Ryo Yoshizawa!". Người hâm mộ đã phản hồi bài đăng với những bình luận như: Chúc mừng kỷ niệm 17 năm; Tuyệt vời! Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ bạn; Chúc mừng! Thật tuyệt vời; Đẹp quá!...

ryo-4.jpg
Vở nhạc kịch đoạt 6 giải Tony "Dear Evan Hansen" phiên bản Nhật Bản lần đầu tiên sẽ được công diễn từ ngày 25/7 (thứ Bảy) đến ngày 23/8 (Chủ Nhật) năm 2026, tại Nhà hát Ex Theater Ariake (Tokyo Dream Park). Nam diễn viên Ryo Yoshizawa đảm nhận vai nam chính Evan Hansen, luân phiên biểu diễn cùng nghệ sĩ Yuto Kakizawa. Vở kịch khắc họa hành trình của Evan, một cậu bé mắc chứng rối loạn lo âu xã hội và sống một cuộc đời cô đơn. Phiên bản tiếng Nhật của vở nhạc kịch được giới phê bình đánh giá cao này sẽ do Yuna Koyama đạo diễn, người từng đoạt giải "Đạo diễn xuất sắc" tại Lễ trao giải Sân khấu Yomiuri lần thứ 25.
Trong khi đó, bộ phim 'Kingdom 5' của Ryo Yoshizawa trong vai Eisei dự kiến ra mắt vào ngày 17/7. Phần 5 của series phim này tập trung quanh sáu quốc gia đối địch liên minh với nhau thành một đội quân liên minh do cố vấn quân sự Riboku chỉ huy (ngoại trừ Tần). Đội quân liên minh sau đó nhắm mục tiêu vào Tần. Trong khi đó, Shin (Yamazaki Kento) của Tần nhảy vào cuộc chiến sẽ quyết định số phận của Tần.
Linh Vân
#Kỷ niệm 17 năm ra mắt Ryo Yoshizawa #Ra mắt phim Kingdom 5 và vai diễn Eisei #Vở nhạc kịch Dear Evan Hansen Nhật Bản #Hoạt động và sự nghiệp của Ryo Yoshizawa #Chiến tranh và liên minh trong Kingdom

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục