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MLee có lần hiếm hoi bộc bạch: 'Nỗi đau là thật, nhưng lựa chọn nhìn vào mặt tốt đẹp để bước tiếp cũng là thật'

Thuận Tùng
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SVO - Vốn gắn liền với hình ảnh cá tính, mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng, MLee bất ngờ hé lộ những góc khuất nội tâm qua bộ ảnh nghệ thuật mới 'Ánh sáng trong vùng ảo ảnh'.

Nữ ca sĩ MLee vừa chính thức ra mắt bộ ảnh nghệ thuật mới mang tên Ánh sáng trong vùng ảo ảnh nhân dịp sinh nhật tuổi 33. Dự án được thực hiện dưới góc nhìn sáng tạo của nhiếp ảnh gia Huỳnh Trí Nghĩa cùng stylist Phạm Bảo Luận.

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Lần đầu tiên trong sự nghiệp, MLee lựa chọn gỡ bỏ lớp "vỏ bọc" của sự mạnh mẽ và hoàn hảo để đối diện với những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn. Thông qua bộ ảnh, cô dũng cảm nhìn lại những tổn thương, những giai đoạn chênh vênh và cả những cảm xúc tiêu cực từng bao trùm cuộc sống của mình.

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Đó không chỉ là hành trình đối diện với nỗi đau, mà còn là quá trình tìm kiếm ánh sáng, chữa lành và tái sinh sau những vùng ảo ảnh của cảm xúc. Đằng sau hào quang rạng rỡ của một nghệ sĩ năng động, cá tính, ít ai biết từng có một MLee chật vật trong những góc tối đơn độc của sự khủng hoảng tâm lý.

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Cô chấp nhận tổn thương để tự thắp lên ngọn lửa chữa lành, tìm lại ánh sáng cho chính mình. Đúng như thông điệp cốt lõi mà cô muốn truyền tải: "Nỗi đau là thật, nhưng lựa chọn nhìn vào mặt tốt đẹp để bước tiếp cũng là thật".

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Thông qua bộ ảnh, MLee đã hữu hình hóa chuỗi tâm lý phức tạp của mình thành 4 không gian nghệ thuật, tương ứng với 4 dòng cảm xúc mà cô đã đích thân trải qua trong thời kỳ đen tối nhất.

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Bộ ảnh nghệ thuật Ánh sáng trong vùng ảo ảnh kết thúc bằng sự chấp nhận và vươn lên, không chỉ đánh dấu sự khép lại của giai đoạn khủng hoảng, mà còn là sự tái sinh của một tâm hồn nghệ sĩ đã được tôi luyện qua những thăng trầm.

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Chia sẻ về lần trở lại này, MLee cho biết: "Tôi từng nghĩ việc che giấu đi sự yếu đuối sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Nhưng không, đối diện với nó, xuyên qua nó mới là cách duy nhất để chữa lành. Ở tuổi 33, tôi không muốn trốn tránh nữa. Bộ ảnh này là cuốn nhật ký bằng hình ảnh của tôi trong những ngày tháng đó và cũng là lời chào sân cho một dự án nghệ thuật sắp tới. Nơi khán giả sẽ thấy một MLee chân thật, sâu sắc nhất từ trước đến nay”.

Thuận Tùng
#Chữa lành tâm hồn qua nghệ thuật #Hành trình đối mặt nỗi đau #Tái sinh sau khủng hoảng #Nghệ sĩ và cảm xúc nội tâm #Sự chân thật trong sáng tạo

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