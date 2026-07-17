Anh và Pháp phải đối mặt với những gì cho trận tranh hạng Ba 'World Cup 2026'?

SVO - Giá vé trận tranh hạng Ba đã giảm xuống gần một nửa sau khi đội tuyển Anh bị loại ở trận bán kết gặp Argentina và Pháp bị loại bởi Tây Ban Nha. Những cả hai đội còn phải đối mặt với nhiều hơn thế nữa...

Hai "cựu" ứng cử viên vô địch lại một lần nữa tranh giành vị trí thứ ba giữa đợt nắng nóng. Anh và Pháp sẽ thi đấu trận tranh hạng Ba World Cup 2026 tại sân vận động Hard Rock ở Miami Gardens, Florida, vào lúc 4h sáng ngày 19/7 (giờ Việt Nam). Anh đã phải chịu thất bại ngược dòng 2-1 trước Argentina, trong khi Pháp bị thua Tây Ban Nha 0-2.

'Cú sốc' khi không được vào chung kết đã được phản ánh đầu tiên qua các con số. Giá vé thấp nhất đã giảm từ 1.184 đô la Mỹ xuống còn 692 đô la Mỹ chỉ trong một ngày cho trận tranh hạng Ba giữa Anh - Pháp. Mặt khác, vé cho trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina đang được giao dịch với giá khởi điểm gần 8.000 đô la Mỹ, và đã bán hết sạch.

Sức hút của các 'ngôi sao' không hề thua kém một trận chung kết. Anh có Harry Kane, Jude Bellingham và Bukayo Saka. Pháp được dẫn dắt bởi Kylian Mbappé. Cả hai đội đều được xem là ứng cử viên sáng giá trước giải đấu, nhưng thứ hạng cuối cùng sẽ được quyết định trong trận đấu mà họ ít mong muốn nhất.

Nỗi đau của tuyển Anh càng thêm sâu đậm. Họ đã gây sức ép mạnh mẽ lên Argentina sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon, nhưng lại sụp đổ khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút. Huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đánh mất quyền kiểm soát sau khi thực hiện những sự thay đổi người mang tính phòng ngự, dẫn đến bàn gỡ hòa và bàn thắng quyết định của Lautaro Martinez. Tuchel đã nhận trách nhiệm về thất bại này.

Đội tuyển Pháp cũng không có đủ lực lượng. Trung vệ William Saliba đã gục ngã vì đau lưng trong trận bán kết gặp Tây Ban Nha. Thậm chí, việc phẫu thuật cũng đang được thảo luận, khiến khả năng anh tham gia trận tranh hạng Ba là rất thấp. Sau một giải đấu kéo dài hơn một tháng, thể lực của các cầu thủ chủ chốt cũng đang gần đến giới hạn.

Ngoài sân vận động, họ còn phải đối mặt với thời tiết. Nhiệt độ ở Miami trong trận đấu có thể lên tới khoảng 33 độ C. Dự báo có mưa kèm sấm sét. Nếu phát hiện sét trong bán kính 8 dặm quanh sân vận động, trận đấu sẽ bị tạm dừng ít nhất 30 phút. Thời gian chờ sẽ được tính lại khi có thêm sét được xác nhận.

Việc lựa chọn cầu thủ cũng rất phức tạp đối với cả hai huấn luyện viên. Họ phải lựa chọn giữa việc chấp nhận rủi ro chấn thương để giành vị trí thứ ba hoặc trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân gần đây. Arsenal thậm chí còn đang theo dõi tình trạng thể lực của Saka và Declan Rice. Các câu lạc bộ hy vọng rằng, các cầu thủ đội tuyển quốc gia của họ sẽ không gắng sức quá mức trước mùa giải mới.

Kane đang nắm giữ nhiều kỷ lục cá nhân cần theo dõi. Anh là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh tại các kỳ World Cup và cho đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 32, giải đấu này có thể là giải đấu cuối cùng của anh. Mbappé cũng cần phải ghi bàn để xóa đi nỗi thất vọng khi không ghi bàn ở bán kết.

Hai đội cũng có lịch sử đối đầu tại World Cup. Pháp đã đánh bại Anh 2-1 ở tứ kết World Cup Qatar 2022. Kane ghi một bàn từ chấm phạt đền nhưng lại sút hụt quả thứ hai ở những phút cuối trận. Đối với Kane, đây là cơ hội cuối cùng để anh trả thù cho quả phạt đền hỏng ăn bốn năm trước.

Sau khi vượt qua cái nóng như thiêu đốt và những cơn giông bão, chỉ có một đội sẽ rời Bắc Mỹ ở vị trí thứ ba.