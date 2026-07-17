Mùa Hè tràn ngập âm nhạc trên khắp Hàn Quốc

Từ các buổi hòa nhạc của thần tượng K-pop trong nhà thi đấu mát mẻ đến các lễ hội nước ngoài trời, người hâm mộ không thiếu lựa chọn trong mùa Hè này, bao gồm cả concert kỷ niệm 20 năm đặc biệt của BIGBANG, tour diễn vòng quanh thế giới mới của Stray Kids, và chuyến thăm của Steve Lacy.

Các chương trình K-pop trong nhà sẽ khởi động mạnh mẽ từ ngày 17/7. U-Know Yunho của TVXQ sẽ tổ chức concert solo tại Sân vận động trong nhà Jamsil ở Seoul từ ngày 17 đến 19/7, trong khi BOYNEXTDOOR biểu diễn tại KSPO Dome thuộc Công viên Olympic. CORTIS sẽ gặp gỡ người hâm mộ trong buổi concert đầu tiên của họ tại Incheon Inspire Arena vào ngày 18 và 19/7. Cuối tháng, Stray Kids sẽ khởi động tour diễn vòng quanh thế giới, Run It tại KSPO Dome vào các ngày 25-26 và 29/7, và tiếp tục đến tháng Tám với các ngày diễn bổ sung. Các buổi hòa nhạc trong nhà của Red Velvet từ ngày 1 - 3/8, tại KSPO Dome, buổi hòa nhạc tái hợp của 2PM tại Jamsil Arena và buổi diễn solo của N.Flying tại SK Olympic Handball Gymnasium sẽ khép lại chuỗi sự kiện âm nhạc trong nhà.

BIGBANG sẽ kỷ niệm 20 năm thành lập bằng một buổi hòa nhạc ngoài trời tại Sân vận động chính Khu liên hợp thể thao Goyang từ ngày 21 đến 23/8. Nhóm sẽ biểu diễn với đội hình ba người lần đầu tiên kể từ năm 2016, khiến sự kiện này trở thành một trong những sự kiện được mong chờ nhất mùa Hè.

Các buổi hòa nhạc theo chủ đề nước cũng đang diễn ra sôi nổi. Summer Swag của Psy, một chương trình hòa nhạc đặc trưng kể từ năm 2011, đã đến Uijeongbu, Daegu, Incheon và Gwacheon kể từ khi ra mắt vào ngày 27/6, và sẽ tiếp tục biểu diễn tại Wonju (25/7), Suwon (1 - 2/8), Gwangju (8/8), Busan (15 - 16/8) và Daejeon (22 - 23/8), tổng cộng 14 buổi diễn tại 9 thành phố.

Lễ hội Waterbomb sẽ bắt đầu chặng Seoul tại KINTEX ở Goyang, từ ngày 24 đến 26/7, trước khi đến Busan vào ngày 8/8 và Sokcho vào ngày 22/8. Dàn nghệ sĩ năm nay gồm có J.Y. Park, Rain và Seo In Young cùng với các thần tượng nổi tiếng như RIIZE, Karina của aespa và Taeyong của NCT.

Người hâm mộ nhạc rock có thể mong chờ Lễ hội nhạc rock Incheon Pentaport (31/7 - 2/8), tại Công viên Lễ hội Ánh trăng Songdo, với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế hàng đầu như Massive Attack và Pixies cùng các nghệ sĩ trong nước như hyukoh và Leenalchi. Lễ hội One Universe tại Incheon Paradise City vào ngày 25 - 26/7 sẽ mang đến My Bloody Valentine, The xx, Turnstile, Car the Garden và Crying Nut.

Các nghệ sĩ quốc tế cũng đang đổ bộ đến Hàn Quốc. Bộ đôi nhạc pop người Anh HONNE đã kỷ niệm 10 năm thành lập với các buổi hòa nhạc cháy vé tại Nhà hát Hòa nhạc Lotte Seoul từ ngày 16 đến 18/7, và Steve Lacy sẽ có buổi biểu diễn solo đầu tiên tại Hàn Quốc vào ngày 13/9, tại Nhà thi đấu Bóng ném Olympic SK.