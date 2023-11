Muốn đạt được kết quả tốt, là cả chuỗi những ngày tháng cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ

SVVN - Nguyễn Văn Hoài là sinh viên năm cuối chuyên ngành Ngân hàng thương mại, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh sinh ra và lớn lên tại xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Qua chặng đường nỗ lực, Hoài muốn chia sẻ quá trình trong những năm học vừa qua tại ngôi trường mình theo học và lựa chọn với niềm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Mình xin được chia sẻ ngắn gọn về cuộc hành trình của mình trong 3 năm vừa qua học tập tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mà mình cho rằng đây là chuyến đi mang theo hoài bão. Mỗi chặng dừng chân là thời điểm để nhìn lại mình, để rồi đến đoạn đường tiếp theo sẽ là bản thân ở phiên bản khác tích cực hơn. Mình tin rằng những lời chia sẻ này có thể lan tỏa năng lượng tích cực phần nào đó đến mọi người đặc biệt là các bạn sinh viên năm nhất.

Với mình việc lựa chọn chuyên ngành học Ngân hàng thương mại là một sự tình cờ mà không hề có sự tính toán trước. Khi lướt danh sách các ngành học chính quy của trường, mình chỉ muốn chọn ngành có thể giúp mình am hiểu được sự vận hành của nền kinh tế vĩ mô, hay đơn giản là hiểu được nội dung khi xem thời sự hay và chương trình tài chính - kinh doanh trên tivi. Không ngờ đây lại chính là ngành học mà bản thân mình cảm thấy phù hợp nhất và càng khiến cho sự quyết tâm tìm hiểu về ngành tài chính rộng lớn ngoài kia với bao khát khao và ước mơ tuổi trẻ được lớn dần qua từng ngày.

Xuất phát điểm là một học sinh thuần khối A, mình cho rằng đây sẽ là lợi thế khi theo học môi trường đòi hỏi nhiều về tính toán và tư duy logic. Tuy nhiên, ngay từ năm nhất mình đã chợt nhận ra bản thân còn rất nhiều điều phải cải thiện. Ở các trường về kinh tế, ngoài các kiến thức học thuật sách vở đòi hỏi sinh viên phải có sự linh hoạt và cần có những kỹ năng thuyết trình, phản biện, teamwork,... bởi các số liệu về kinh tế cần phải được truyền đạt dễ hiểu nhất cho những người nghe.

Giống như nhiều bạn sinh viên khác, khi rời xa vòng tay của gia đình, điều khó khăn nhất có lẽ là làm chủ được bản thân trước những cám dỗ của xã hội và môi trường xung quanh. Điều đó đã ngay lập tức đến với mình khi là tân sinh viên. Tại thời điểm đó, mình rất khó tập trung trong việc học cộng với việc thầy cô trên lớp giảng khá nhanh và đòi hỏi bản thân phải tự học là chính. Ngoài ra, mình thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa bên ngoài, nên việc chểnh mảng trong chuyện học tập là điều không tránh khỏi.

Tuy nhiên, mình may mắn sớm nhận ra rằng thời gian của tuổi sinh viên là thời gian vàng để học tập nghiên cứu trải nghiệm các cuộc thi học thuật đầy thách thức, và đương nhiên quỹ thời gian dành cho mình không có nhiều. Mình quyết tâm bỏ hết các hoạt động ngoại khóa không mang lại nhiều lợi ích mà tham gia nhiều hơn các Workshop chia sẻ định hướng, nghe nhiều hơn bài diễn thuyết của các chủ doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế tài chính hàng đầu trong nước. Đặc biệt, bản thân tự học các kiến thức liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng để một ngày trong tương lai không xa mình sẽ là một người đóng vai trò đem đến giá trị cho những người xung quanh.

Mình đã đạt được học bổng khi còn là sinh viên năm nhất bằng phương pháp học tập với phương châm lý thuyết phải đi liền với thực tế. Mình kết hợp đọc kiến thức sách vở và tìm hiểu các trang báo kinh tế uy tín hàng đầu. Và với lượng kiến thức ít ỏi đó mình được làm rõ hơn logic khi tương tác với thầy cô trên lớp, niềm cảm hứng học tập được xây dựng nhanh chóng bằng sự kỷ luật của chàng trai sinh viên năm nhất như mình và liên tiếp đó là những kỳ học bổng tiếp theo.

Tuy nhiên như một chặng đường bằng phẳng muốn tìm những đoạn đường thử thách hơn để đánh giá được giá trị của bản thân của mình đang ở đâu. Mình tin rằng các bạn GenZ như mình ngày nay, bằng tính tò mò luôn muốn khám phá trải nghiệm và dám đương đầu với những khó khăn từ rất sớm.

Bước ngoặt lớn nhất đến với mình vào cuối năm 2, khi đó mình tham gia một cuộc thi về tài chính kinh tế. Tuy nhiên, mình bị loại từ rất sớm, thất bại quá nhanh chóng khiến mình cảm thấy còn nhiều thứ phải học tập và trau dồi thêm. Mình nghiêm túc hơn trong việc tìm kiếm những cuốn sách hay nhất về kinh tế tài chính bản dịch tiếng Việt, tham gia các khóa học từ những người thầy là những chủ doanh nghiệp, và gặp gỡ những thế hệ anh chị khóa trên có chuyên môn hàng đầu trong các định chế tài chính hiện nay. Tiếp đó, mình lên kế hoạch cụ thể để nói với bản thân rằng nhất định phải đứng trên sân khấu lớn một lần để cất lên tiếng vang của tuổi trẻ. Thế nhưng đương nhiên điều đó là không hề dễ dàng khi trước mắt là hàng nghìn bạn trẻ khác cũng đang ngày đêm nỗ lực.

Trước khi đạt được những thành tích cao, bản thân mình đã không ít những vấp ngã ở hàng chục các cuộc thi lớn nhỏ. Ở những thất bại đó, mình học được các kỹ năng làm teamwork, viết báo cáo phân tích doanh nghiệp đầy đủ nhất, tư duy phản biện và điều quan trọng là được gặp và học hỏi những người bạn đầy tài năng khác nhau đến từ các ngôi trường khối ngành kinh tế trên cả nước.

Và rồi những nỗ lực bản thân cộng với chút may mắn, thành quả đầu tiên đã đến, mình giành được Quán quân cuộc thi Tomorrow Banker chủ đề về Digital Banking trong bối cảnh kinh tế ngày nay. Tiếp đó là Quán quân cuộc thi Đường đua tài chính về lĩnh vực tài chính doanh nghiệp của khoa Tài chính Học viện Ngân hàng cùng tập đoàn APEC phối hợp tổ chức. Cuối cùng là Á quân cuộc thi Go Finance do CLB SSC của trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức là một cuộc thi hàng đầu về Kinh tế Tài chính trên toàn quốc dành cho sinh viên kinh tế.

Ngoài các hoạt động liên quan đến học tập nghiên cứu, mình cũng nỗ lực để có thể bước chân vào hàng ngũ của Đảng. Ước mơ đó đã thành sự thật khi mình được kết nạp Đảng vào cuối năm 2022, niềm tự hào đó thôi thúc mình tham gia nhiều các hoạt động tình nguyện hơn, các chương trình có ý nghĩa tới cộng đồng và cùng năm đó mình cũng may mắn nhận được danh hiệu sinh viên 5 tốt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Việc nghiên cứu, học tập và trải nghiệm trong suốt 3 năm học vừa qua với mình đó là cuộc hành trình đáng nhớ. Với điểm xuất phát là sự mơ hồ của một tân sinh viên khi mới bước chân vào đại học để rồi không ngại khó khăn tiếp bước đến mục tiêu cuối cùng một cách trọn vẹn. Nhìn lại, đó là những hình ảnh của chuỗi ngày tháng cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ, với mong muốn không gì hơn đó là: “Bước đi để gặp những người mình chưa bao giờ gặp, để rồi tiếp tục hành động những điều mà bản thân mình chưa bao giờ nghĩ tới khi bước chân vào cánh cửa đại học”.

Mình cho rằng thứ quý giá nhất của tuổi trẻ đó là niềm tin vào bản thân, niềm tin ấy sẽ rực sáng soi chiếu chúng ta chạm đến mục tiêu lý tưởng của mình. “Dám nghĩ lớn - Dám bước đi - Dám thực hiện” vì tuổi trẻ chỉ đến với chúng ta một lần hãy sống và đốt cháy những nguồn năng lượng tuổi trẻ để trở thành phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.

Thành tích học tập của Hoài: Học tập trên lớp · Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt của trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022; · 4 kỳ liên tiếp đạt học bổng với điểm số top đầu của chuyên ngành Ngân hàng; · 4 Kỳ học liên tiếp đạt GPA 4.0/4.0; · Đạt học bổng KEB HANA Bank dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; · Cuộc thi học thuật về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính; · Quán quân cuộc thi Đường đua tài chính 2023tổ chức bởi khoa tài chính Học viện Ngân hàng và tập đoàn APEC, là một cuộc thi hàng đầu lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp trên cả nước; · Quán quân cuộc thi Nhà ngân hàng tương lai 2023 do Ngân hàng nhà nước và khoa ngân hàng Học viện Ngân hàng bảo trợ chuyên môn; · Á Quân cuộc thi Go Finance 2023, cuộc thi hàng đầu về quy mô cũng như chuyên môn về Kinh tế - Tài chính trên cả nước được tổ chức bởi CLB chứng khoán sinh viên SSC và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; · Top 16 cuộc thi I Invest 2023 , cuộc thi chứng khoán lớn nhất miền Bắc được tổ chức bởi CLB SIC Đại học Ngoại thương; · Top 30 cuộc thi Economic Champion 2022; Hoạt động khác · Là Đảng viên của chi bộ sinh viên I trường Đại học Kinh tế Quốc dân; · Tham gia các hoạt động đoàn, tình nguyện tuổi trẻ; · Tham gia Hội thảo khoa học quốc gia về Kinh tế trọng điểm "Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng năm 2023"; · Tham gia Lễ khai mạc Festival và chương trình đi bộ hưởng ứng “Vì một Đông Nam Á đoàn kết” do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức; · Tham gia trại hè "Ấn tượng Hán ngữ Online" do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, Trung Quốc tổ chức.