Nữ Sinh viên 5 Tốt Trường ĐH Y tế Công cộng nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục ước mơ và lan tỏa yêu thương

SVVN - Trên giảng đường Đại học Y tế Công cộng, Đặng Trà My đã trở thành "nàng thơ" truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp rạng ngời, tâm hồn ấm áp và tinh thần nhiệt huyết. Cô gái ấy luôn nỗ lực không ngừng trên hành trình chinh phục ước mơ và lan tỏa yêu thương.

Hành trình rạng ngời của tri thức

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Đặng Trà My (sinh năm 2002) – có lẽ là cái tên không còn xa lạ tại ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Trường Đại học Y tế Công cộng.

Trên con đường chinh phục tri thức, nữ sinh viên luôn nỗ lực không ngừng. Bằng sự thông minh, ham học hỏi và ý chí kiên định, My đã gặt hái nhiều thành tích đáng nể: học bổng 3 kỳ liên tiếp, đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại Tốt cấp trường, Top 20 cuộc thi Hóa Sinh Championship toàn quốc năm 2023 và vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2023. Mỗi thành tích là minh chứng cho sự miệt mài, cống hiến của Trà My, khẳng định tài năng và ý chí cầu tiến của một nữ sinh viên xuất sắc.

Trái tim ấm áp và tinh thần nhân ái đã thôi thúc Trà My tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. Cô gái ấy luôn sẵn sàng sẻ chia yêu thương và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bởi cô hiểu được tầm quan trọng của sự sẻ chia.

Song song với việc học tập, Trà My còn tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần lan tỏa yêu thương đến cộng đồng. 8 lần hiến máu, tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia lấy mẫu xét nghiệm COVID - 19 và Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè là những minh chứng cho lòng nhân ái của My.

Với tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường, nữ sinh đã biến mọi khó khăn thành cơ hội để trưởng thành và truyền cảm hứng. Cô gái ấy luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống và không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân.

Cô nàng thổ lộ: “Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó - triết lý sống này luôn là kim chỉ nam cho mình trên hành trình chinh phục ước mơ. Mình tin rằng mỗi trải nghiệm, dù vui hay buồn, đều mang đến bài học quý giá, giúp ta trưởng thành và mạnh mẽ hơn”.

Truyền cảm hứng từ Đặng Trà My: Sứ mệnh của một Sinh viên 5 Tốt

Trong cuộc sống, có những người tỏa sáng không chỉ bằng thành tích học tập rực rỡ mà còn bằng tinh thần sống ý nghĩa và tình nguyện tích cực. Đặng Trà My, một sinh viên năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học tại Trường Đại học Y tế Công cộng, không chỉ là một người học giỏi với hàng loạt thành tích ấn tượng mà còn là tấm gương cho sự nỗ lực và trách nhiệm xã hội.

Từ những bước chân đầu tiên, cô nàng đã ghi dấu ấn với sự kiên trì và đam mê trong học tập. Cô đã chứng minh bản thân không chỉ là một sinh viên giỏi mà còn là một người hướng đến những mục tiêu lớn lao và có ý thức về trách nhiệm của mình trong xã hội.

Cô gái trẻ chọn lối đi tập trung vào học tập nhưng không vì thế mà cô bỏ qua cơ hội để trải nghiệm và phát triển bản thân. Dù tham gia hoạt động ngoại khóa chỉ trong thời gian ngắn nhưng cô đã để lại những dấu ấn đáng nhớ.

Vượt qua khó khăn trong học tập và cuộc sống nhờ vào tinh thần lạc quan và ý chí kiên cường đã đưa Trà My trở thành biểu tượng của thành công. Cô nàng chia sẻ: “Nhờ vào những trải nghiệm này, mình đã học được cách quản lý thời gian, nâng cao khả năng giao tiếp và gắn kết với mọi người”. Cô là một minh chứng sống cho việc, dù bạn tập trung vào một lĩnh vực cụ thể nhưng vẫn cần phải mở lòng để học hỏi và trau dồi các kĩ năng cho bản thân.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm và cô nàng cũng không phải ngoại lệ. Nhờ vào tinh thần lạc quan và sự hỗ trợ từ gia đình, cô đã vượt qua mọi khó khăn và gian khổ. Trà My bộc bạch: “Gia đình là nguồn động viên lớn lao, là điểm tựa vững chắc giúp mình vượt qua mọi thử thách trên con đường phát triển bản thân”.

Đặng Trà My không chỉ dừng lại ở việc học tập mà còn đóng góp tích cực vào xã hội thông qua những hoạt động ý nghĩa. Từ việc hiến máu đến tham gia các dự án bảo vệ môi trường và tình nguyện hỗ trợ cộng đồng, cô đã góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Cô là bằng chứng sống cho việc mỗi người đều có thể đóng góp vào xã hội, dù là những việc nhỏ nhất.

Cuối cùng, Trà My muốn gửi đến các bạn trẻ câu nói: “Everything happens for a reason”. Đó không chỉ là niềm tin vào số phận mà còn để khích lệ cho mỗi người trong mọi tình huống đối diện. Sự tích cực luôn tồn tại, từ những thử thách, trải nghiệm, chúng ta mới trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thành tích học tập nổi bật: - Học bổng khuyến khích học tập kỳ 1 và kỳ 2 năm học 2020-2021; kỳ 1 năm học 2021-2022; kỳ 2 năm học 2022-2023; - Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội do đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID - 19 năm 2021; - Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt loại tốt cấp trường; - Là thành viên đội tuyển tham gia kỳ thi học thuật cấp quốc gia (Top 20 Cuộc thi Hóa Sinh Championship toàn quốc 2023); - Bằng khen của Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội về hoạt động tình nguyện - Chiến dịch Sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh" 2023; - Giấy khen của BCH Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế Công cộng do có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Mùa hè xanh 2023; - Giấy khen của BCH Huyện Đoàn Tân Lạc, Hòa Bình có thành tích trong chiến dịch Mùa hè xanh 2023; - Bằng khen của Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội do đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2023; - Tham gia hỗ trợ văn nghệ, hậu cần cho các sự kiện trường tổ chức.