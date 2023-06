Sinh viên trợ giảng điển hình trong học tập và hướng dẫn nghiên cứu khoa học tại Đại học Thủy lợi

SVVN - Sinh viên tham gia trợ giảng môn học không quá xa lạ tại Trường Đại học Thủy lợi. Hiệu quả của công tác này còn thể hiện ở vai trò trợ giảng trong nghiên cứu khoa học, hỗ trợ các nhóm sinh viên khóa dưới đạt thành tích tại các Hội thi như sinh viên Vũ Trà My, lớp 61K – ĐT, ngành Kinh tế, Trường Đại học Thủy lợi.

Trong thời gian học tập tại Trường, dưới sự dẫn dắt của các thầy cô, Trà My đã thực hiện và báo cáo trong Hội nghị Nghiên cứu khoa học sinh viên trong 3 năm liền (từ năm 2021 đến năm 2023) với 6 đề tài nghiên cứu. Kết quả là Trà My đã đạt được những thành tích rất đáng nể với 2 giải Nhất cấp Khoa (năm 2021 và 2023); 1 giải Nhì cấp Khoa (2022), 1 giải Khuyến Khích cấp trường (2023). Ngoài ra, trong hội thi Olympic Kinh tế lượng cấp Trường năm 2022, My cũng tham gia 3 đề tài và vinh dự đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba.

Đặc biệt, tham gia Hội thi Khoa học sinh viên Toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng”, My đã tham dự tổng cộng 4 đề tài nghiên cứu với thành tích 1 đề tài đạt giải Khuyến Khích trong hội thi năm 2021, 1 đề tài đạt giải Nhì (đề tài lọt top 10 báo cáo chung khảo toàn quốc) và 2 đề tài đạt giải Ba trong hội thi năm 2022.

Chia sẻ về việc tham gia nghiên cứu khoa học và trở thành trợ giảng hỗ trợ giáo viên hướng dẫn sinh viên thực hiện các đề tài tại Hội thi Khoa học sinh viên Toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng, nữ sinh Khóa 61 cho biết: “Năm 2022 là năm đầy tiếc nuối đối với mình bởi đó là năm cuối cùng mình đủ điều kiện tham gia với vai trò là sinh viên nhưng lại chưa thể chinh phục giải cao nhất của Hội thi. Do đó, mình rất vinh dự được các thầy cô tin tưởng và trao cho vai trò trợ giảng trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học tham gia Hội thi Khoa học sinh viên Toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ VIII năm 2023”.

Hội thi Khoa học sinh viên Toàn quốc Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng là một sân chơi lớn dành cho những sinh viên đam mê Nghiên cứu khoa học. Vấn đề nâng cao vai trò của sinh viên trong hội thi là điều mà các thầy cô trong bộ môn Kinh tế luôn đề cao. Do đó, các thầy cô trong Bộ môn Kinh tế nói riêng và Khoa Kinh tế và Quản lý nói chung luôn khuyến khích các bạn sinh viên khóa trước tích cực lan tỏa tinh thần đam mê nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm “chinh chiến” trong các cuộc thi cho các bạn sinh viên khóa sau.

Lần đầu tiên được trở thành trợ giảng trong Hội thi khi còn là sinh viên, My cho biết mình có rất nhiều cảm xúc mới và cả những bài học mới. My tâm sự: “Nhóm chúng mình bắt đầu làm quen với nhau và bắt tay vào thực hiện đề tài “Nghiên cứu đóng góp của quá trình tái phân bổ đến tăng trưởng năng suất và các nhân tố tác động tới quá trình tái phân bổ tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp Chế biến chế tạo Việt Nam” từ tháng 11/2022. Đây là một đề tài tương đối khó với quy trình thực hiện phức tạp và cũng là đề tài thử thách nhất đối với mình so với những đề tài đã từng thực hiện trước đó. Dưới vai trò làm trợ giảng nhưng cũng là một sinh viên nên quá trình trao đổi, góp ý và giải quyết vấn đề của chúng mình dễ dàng và gần gũi hơn”.

Được biết, ngoài giờ học trên trường, My và các bạn sinh viên trong nhóm nghiên cứu dành toàn bộ thời gian để cùng nhau trao đổi, làm việc và hoàn thành kịp các kế hoạch tiến độ đặt ra. Kết quả đã mỉm cười trước những cố gắng đến từ các bạn khi đề tài nghiên cứu lọt top 9 trường đại học có đề tài tham gia báo cáo chung khảo toàn quốc và vinh dự dành cú đúp với giải Nhất toàn quốc và giải Nhất nghiên cứu được cộng đồng quan tâm, mang về thành tích ấn tượng cho Trường Đại học Thủy lợi.

My cho biết thêm, kết quả hiện tại là một phần thưởng quý giá nhất khi chỉ còn vài tháng nữa mình sẽ phải tạm rời xa Trường Đại học Thủy lợi để tiếp tục chinh phục ước mơ của mình. Dự định của Trà My là sẽ tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân để gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và trở thành phiên bản duy nhất, xuất sắc nhất.