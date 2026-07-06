'Dàn sao' kỳ cựu của 'Ngày xửa ngày xưa' xúc động khi tác phẩm tâm huyết được công chiếu tại rạp

SVO - Dự án trình chiếu tại rạp chương trình kịch thiếu nhi kinh điển 'Ngày xửa ngày xưa 36 – Hậu duệ Thần Mặt Trời' đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Đối với các nghệ sĩ như Đình Toàn, Quang Thảo, Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Bạch Long, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên, Hồng Ánh... Ngày xửa ngày xưa không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà là cả một thanh xuân rực rỡ và tình yêu to lớn dành cho khán giả nhí. Lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm tâm huyết chuẩn bị được công chiếu tại rạp, dàn diễn viên không giấu được sự bất ngờ, xúc động nghẹn ngào.

Biên kịch Quang Thảo chia sẻ sự bất ngờ xen lẫn hồi hộp khi dự án do anh chấp bút được ra rạp. Trong khi đó, Đại Nghĩa thể hiện sự bất ngờ “khủng khiếp” khi hay tin “chấn động” này, đến mức không thể tin được điều đó.

Đạo diễn kiêm diễn viên Đình Toàn chia sẻ, đây sẽ là điều rất tuyệt vời khi khán giả được xem tại rạp. Màn ảnh rộng nên hứa hẹn sẽ rất thú vị và bất ngờ với không chỉ các khán giả yêu mến chương trình mà còn với cả chính các diễn viên đã và đang tham gia diễn xuất.

Cùng tâm trạng đó, Hồng Ánh, Tuyền Mập đều rất bất ngờ và thấy thú vị với lối đi mới này cho các chương trình kịch thiếu nhi. Bạch Long, Thanh Thủy, những gương mặt gạo cội của Ngày xửa ngày xưa cũng vô cùng vui mừng, hạnh phúc khi biết tin.

Mỹ Duyên, Hoàng Trinh chia sẻ rằng, sự lan tỏa tại nhiều rạp trên cả nước giúp cho các khán giả ở xa cũng có thể tiếp cận xem được, tạo điều kiện thuận tiện hơn cho khán giả để có thể thưởng thức chương trình, thật sự là rất hay và thú vị.

Song song với những tâm sự vỡ òa đầy bất ngờ, mừng rỡ và không kém phần xúc động, bộ poster nhân vật của Ngày xửa ngày xưa 36 – Hậu duệ Thần Mặt Trời cũng chính thức được giới thiệu, lập tức thu hút sự chú ý quan tâm và yêu mến từ các fan cứng lâu năm của chương trình.

Bộ ảnh gây choáng ngợp trước tiên bởi "visual" đỉnh cao của bốn vị Thần Nữ quyền năng đại diện cho Đất - Nước - Lửa - Khí, được thể hiện qua nhan sắc lộng lẫy của Hồng Ánh, Hoàng Trinh, Mỹ Duyên và Tuyền Mập.

Kế đến, khán giả được chiêm ngưỡng khí chất ngút ngàn của các thành viên cốt cán thuộc Gia tộc Thần Mặt Trời, với sự góp mặt của Bạch Long, Đình Toàn, Quang Thảo và Thanh Thủy.

Đặc biệt, không thể thiếu "trùm cuối" phe phản diện – Đại Nghĩa, trong tạo hình gai góc nhưng vẫn lộ rõ nét hài hước quen thuộc. Đi cùng anh là biệt đội "yêu tinh, muông thú" siêu quậy gồm: Trà Ngọc, Quốc Tuấn, Cẩm Hò, Trịnh Minh Dũng và Quốc Thịnh.