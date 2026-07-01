Aaron Taylor-Johnson và Lily-Rose Depp tái hợp, hiện tượng phòng vé Thái Lan cập bến rạp Việt

SVO - 'Werwulf ma sói' và 'Ghost board' đã công bố loạt hình ảnh mới, cùng dàn diễn viên toàn 'ngôi sao'. Đây sẽ là những 'chiến binh' thú vị ngoài 'đấu trường' rạp Việt.

Sử thi kinh dị đen tối lấy bối cảnh nước Anh thời Trung cổ

Sau thành công vang dội của Nosferatu (2025), đạo diễn Robert Eggers chính thức trở lại với Werwulf ma sói, đem đến một hành trình rùng rợn và đầy ám ảnh của quái vật kinh điển cùng tên.

Phim quy tụ dàn diễn viên thực lực, dẫn đầu bởi Aaron Taylor-Johnson cùng Lily-Rose Depp và Willem Dafoe, Ralph Ineson... Lấy bối cảnh nước Anh thế kỷ 13, trailer mở đầu giữa khung cảnh rừng sâu hoang vu, nơi một cậu bé được gọi là “đứa con của Chúa” theo chân một vị mục sư già tiến vào hang động tăm tối để thực hiện một nghi thức bí ẩn. Sau nghi lễ ấy, cậu bé dần biến đổi thành một sinh vật quái dị.

Nhiều năm sau, đứa trẻ năm nào đã trưởng thành, trở thành người chồng và người cha của ba đứa con (Aaron Taylor-Johnson thủ vai). Cuộc sống của gia đình anh nhanh chóng bị đảo lộn khi một đoàn kỵ binh do gã thợ săn (Willem Dafoe) dẫn đầu xuất hiện, mang theo lời cảnh báo về con quái thú đang gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp vùng đất.

Cùng lúc đó, người đàn ông cũng dần nhận ra lời nguyền năm xưa đang từng bước xâm chiếm cả cơ thể lẫn tâm trí mình, trong khi người vợ (Lily-Rose Depp thủ vai) tuyệt vọng cầu nguyện để cứu lấy người mình yêu.

Trailer càng về cuối càng đẩy bầu không khí lên đến cao trào với những tiếng thét thất thanh, những vệt máu, các gương mặt méo mó vì sợ hãi và sự xuất hiện chớp nhoáng của một sinh vật bí ẩn. Đoạn giới thiệu khép lại bằng tiếng gầm đau đớn của người đàn ông dưới ánh trăng tròn, khi lời nguyền cuối cùng đã hoàn toàn chiếm lấy anh.

Phim kinh dị Thái Lan được so sánh với Jumanji và Stranger things

Ghost board - Đồng dao ma quái đạt thành tích top 2 phòng vé ngay trong tuần đầu công chiếu cùng nhiều phản hồi tích cực từ khán giả Thái Lan. Bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài sức hút của dòng phim kinh dị Thái Lan tại thị trường Việt.

Theo nhiều ý kiến từ khán giả Thái Lan, Ghost board gợi liên tưởng đến Jumanji với trò chơi bàn cờ dẫn dắt toàn bộ câu chuyện, hay Stranger things ở cách xây dựng nhóm nhân vật trẻ đối mặt với những hiện tượng siêu nhiên. Trong khi đó, nhịp phim và cách dàn dựng các màn hù dọa cũng mang hơi hướng của dòng phim kinh dị Hollywood.

Tuy nhiên, điểm tạo nên dấu ấn riêng của phim là cách ê kíp kết hợp những chất liệu quen thuộc với truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian Thái Lan. Thay vì chỉ tập trung vào các màn hù dọa, bộ phim duy trì bầu không khí căng thẳng xuyên suốt, đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa bản địa vào câu chuyện một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, thiết kế bối cảnh, mỹ thuật, tạo hình các thực thể tâm linh và kỹ xảo hình ảnh đều được đầu tư đồng bộ, gợi nhớ bước tiến mà Death whisperer từng tạo ra cho dòng phim kinh dị Thái Lan. Màn thể hiện của dàn diễn viên trẻ cũng nhận nhiều phản hồi tích cực nhờ diễn xuất tự nhiên và sự phối hợp ăn ý giữa các nhân vật.

Đồng dao ma quái xoay quanh một nhóm bạn trẻ vô tình đánh thức thế lực hắc ám sau khi tham gia một nghi thức gắn với bàn cờ cổ bị nguyền rủa. Từ những câu đồng dao tưởng chừng vô hại, hàng loạt hiện tượng siêu nhiên liên tiếp xảy ra, đẩy cả nhóm vào cuộc chạy trốn khỏi lời nguyền chết chóc mà không ai biết điểm dừng.