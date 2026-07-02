Giọng ca Kiey đầu tư 'khủng' hợp tác cùng ê kíp làm phim Việt trăm tỷ

Đây không chỉ là ca khúc đại diện trọn vẹn cho tinh thần và màu sắc của album sắp phát hành METROMIRAGE, mà còn đánh dấu một dự án "đặt cược" đầy táo bạo của Kiey khi quyết định bắt tay cùng ê kíp điện ảnh đứng sau loạt "bom tấn" phòng vé trăm tỷ.

Khác với những tiêu đề bằng tiếng Anh trước đây, phan thiet mang một cái tên thuần Việt nhưng chứa đựng không gian âm nhạc dream-pop/R&B đầy lôi cuốn và mang tính quốc tế. Ý tưởng về ca khúc được khơi nguồn ngẫu nhiên vào Tết năm 2026, khi Kiey đang cùng gia đình di chuyển trên con đường biển từ Phan Thiết trở về TP. HCM.

Ca khúc tái hiện ký ức của một chàng trai về chuyến đi dọc bờ biển cùng người yêu trong mơ. Phần cuối bài hát là sự thức tỉnh của nhân vật. Anh thừa nhận tình cảm dành cho đối phương nhưng chấp nhận thực tế rằng, người yêu đã rời đi, chỉ còn lại ký ức về dáng hình cô gái. Ca khúc phản ánh tâm trạng cô đơn và sự tổn thương sau khi trải qua mất mát trong tình cảm.

Đáng chú ý, đứng sau phần hình ảnh đậm chất cinematic của dự án lần này là một ê kíp thuần điện ảnh được cầm trịch bởi Đạo diễn FA Châu Trần, người từng giữ vai trò D.O.P cho bộ phim trăm tỷ đình đám Phí Phông. Không chỉ vậy, phần lớn nhân sự trong đoàn phim Phí Phông cũng hội ngộ trong dự án này để tạo nên một tổng thể ăn ý.

Đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện phức tạp của MV là nam chính Sỹ Hậu. Anh là gương mặt quen thuộc vừa góp mặt trong hai dự án điện ảnh trăm tỷ Phí Phông và Ma xó, kết hợp cùng nữ diễn viên Millie Vũ.

MV kể về một chàng trai trong phòng thí nghiệm cố gắng tái sinh người yêu cũ bằng cách chế tạo một robot và liên tục nạp vào đó những ký ức về hai người. Quá trình thử nghiệm liên tục thất bại cho đến khi một sự cố chập điện xảy ra, giúp robot hồi sinh thành một phiên bản lạnh lẽo của người con gái ấy, nhưng anh đã kiệt quệ tinh thần và suy sụp hoàn toàn.

Nói về việc liên tục ra mắt sản phẩm đắt đỏ, Kiey thẳng thắn bày tỏ, mỗi lần ra dự án mới đều là một lần anh "đặt cược", nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng. Anh quan niệm, khi đã có tầm nhìn và sự chủ động về tài chính thì cứ mạnh dạn thực hiện, mục đích duy nhất là tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho khán giả.