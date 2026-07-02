CLOSE YOUR EYES khẳng định vị thế 'Tân binh xuất sắc nhất 2025'

CLOSE YOUR EYES gia nhập dàn nghệ sĩ ấn tượng từng hợp tác trước đó, bao gồm NewJeans, Jisoo của BLACKPINK, PLAVE, ATEEZ và Charlie Puth. Dự án này nhằm mục đích tôn vinh những nghệ sĩ sở hữu tài năng âm nhạc và tầm ảnh hưởng đáng kể.

Sự hợp tác sẽ bắt đầu bằng một buổi chụp ảnh đặc biệt, ghi lại năng lượng trẻ trung của nhóm trên nền biển xanh và phong cảnh mùa Hè tuyệt đẹp. Trong ảnh, các thành viên thể hiện vẻ ngoài tươi trẻ và đáng yêu, trong trang phục đồng phục học sinh và những bộ đồ trắng tinh khôi, tạo nên cảm giác điện ảnh.

Sau buổi chụp ảnh, Billboard Korea dự định phát hành nhiều nội dung bổ sung khác, bao gồm các video ngắn và cửa hàng pop-up, để làm nổi bật hơn nữa màu sắc và sức hút độc đáo của nhóm.

Việc được chọn vào danh sách này diễn ra sau những thành tích đáng kể của nhóm. Tháng trước, CLOSE YOUR EYES đã giành giải "Tân binh xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul lần thứ 35, lập kỷ lục về số giải thưởng tân binh nhiều nhất mà một nhóm nhạc nam thần tượng ra mắt năm 2025 nhận được. Kỳ vọng rất cao vào những nét quyến rũ độc đáo mà họ sẽ thể hiện thông qua dự án này khi CLOSE YOUR EYES tiếp tục sự phát triển nhanh chóng của mình với tư cách là thế hệ lãnh đạo K-pop tiếp theo.

Trong khi đó, CLOSE YOUR EYES dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu tại ACON 2026 ở NTSU Arena ở Đài Bắc vào ngày 25/7 và cũng đang lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn Bắc Mỹ bắt đầu vào tháng 10/2026.