Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

CLOSE YOUR EYES khẳng định vị thế 'Tân binh xuất sắc nhất 2025'

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - CLOSE YOUR EYES được chọn là nghệ sĩ tiêu biểu thứ sáu trong dự án 'Billboard Artist' của Billboard Korea.

CLOSE YOUR EYES gia nhập dàn nghệ sĩ ấn tượng từng hợp tác trước đó, bao gồm NewJeans, Jisoo của BLACKPINK, PLAVE, ATEEZ và Charlie Puth. Dự án này nhằm mục đích tôn vinh những nghệ sĩ sở hữu tài năng âm nhạc và tầm ảnh hưởng đáng kể.

Sự hợp tác sẽ bắt đầu bằng một buổi chụp ảnh đặc biệt, ghi lại năng lượng trẻ trung của nhóm trên nền biển xanh và phong cảnh mùa Hè tuyệt đẹp. Trong ảnh, các thành viên thể hiện vẻ ngoài tươi trẻ và đáng yêu, trong trang phục đồng phục học sinh và những bộ đồ trắng tinh khôi, tạo nên cảm giác điện ảnh.

Sau buổi chụp ảnh, Billboard Korea dự định phát hành nhiều nội dung bổ sung khác, bao gồm các video ngắn và cửa hàng pop-up, để làm nổi bật hơn nữa màu sắc và sức hút độc đáo của nhóm.

close-your-eyes.jpg

Việc được chọn vào danh sách này diễn ra sau những thành tích đáng kể của nhóm. Tháng trước, CLOSE YOUR EYES đã giành giải "Tân binh xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Âm nhạc Seoul lần thứ 35, lập kỷ lục về số giải thưởng tân binh nhiều nhất mà một nhóm nhạc nam thần tượng ra mắt năm 2025 nhận được. Kỳ vọng rất cao vào những nét quyến rũ độc đáo mà họ sẽ thể hiện thông qua dự án này khi CLOSE YOUR EYES tiếp tục sự phát triển nhanh chóng của mình với tư cách là thế hệ lãnh đạo K-pop tiếp theo.

Trong khi đó, CLOSE YOUR EYES dự kiến ​​sẽ gặp gỡ người hâm mộ toàn cầu tại ACON 2026 ở NTSU Arena ở Đài Bắc vào ngày 25/7 và cũng đang lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn Bắc Mỹ bắt đầu vào tháng 10/2026.

Tuệ Nghi
#Nghệ sĩ tiêu biểu Billboard Korea #Thành tích Tân binh xuất sắc nhất 2025 #Dự án hợp tác nghệ sĩ nổi bật #Hoạt động quảng bá và sự kiện quốc tế #Chặng đường phát triển và thành công của nhóm

Xem thêm

Chủ đề

BÀN TRÒN SHOWBIZ

BÀN TRÒN SHOWBIZ

Cùng chuyên mục