Chú vịt Merlin: 'Đại sứ FIFA cho World Cup 2026'

SVO - Từ bạn đồng hành của người bán nước dạo đóng chai ở thành phố Mexico, chú vịt Merlin đã trở thành đại sứ FIFA cho 'World Cup 2026', sau khi 'gây sốt' trên mạng xã hội nhờ mặc áo đấu của đội tuyển Mexico.

World Cup 2026 một lần nữa chứng minh rằng, những câu chuyện tuyệt vời không phải lúc nào cũng bắt đầu trên sân cỏ. Giữa bầu không khí sôi động của thành phố Mexico, một chú vịt trắng, mặc áo đấu của đội tuyển quốc gia Mexico và đi đôi giày nhỏ xíu, từ một hiện tượng đường phố đã trở thành một trong những nhân vật đáng yêu nhất của giải đấu. Tên của chú vịt là Merlin, mặc dù trên mạng xã hội nhiều người đã biết đến chú với biệt danh "Chú vịt World Cup". Hình ảnh chú vịt dạo bước dọc theo Paseo de la Reforma cùng chủ nhân của mình, khoác lên mình màu cờ Mexico, đã lan truyền nhanh chóng trong các video, ảnh và bình luận, nhanh chóng đưa chú trở thành một trong những biểu tượng tự phát của lễ hội World Cup.

FIFA đã chọn vịt Merlin làm đại sứ cho thành phố Mexico đăng cai World Cup 2026, một vinh dự khẳng định tầm ảnh hưởng của nhân vật này vượt xa những meme và bài đăng lan truyền trên mạng.

Merlin không được tạo ra bởi một chiến dịch quảng cáo hay chiến lược tiếp thị, mà là bởi tình cảm của người hâm mộ, những người đã đón nhận chú vịt như một phần của bản sắc địa phương. Trong một kỳ World Cup được chia sẻ giữa Mexico, Hoa Kỳ và Canada, chú vịt đã trở thành biểu tượng bất ngờ của niềm tự hào thành phố Mexico và niềm đam mê bóng đá của người dân Mexico.

FIFA đã 'bổ nhiệm' chú vịt Merlin làm đại sứ cho thành phố Mexico trong kỳ World Cup 2026 như thế nào?

FIFA chính thức bổ nhiệm Merlin làm đại sứ cho thành phố chủ nhà Mexico, một danh hiệu đặc biệt trong bối cảnh World Cup 2026 được tổ chức tại đây. FIFA cũng nhấn mạnh, chú vịt là một phần của câu chuyện rất Mexico, được đánh dấu bằng nỗ lực, sự đoàn kết và tình cảm của người dân.

Với vinh dự này, chú vịt đã từ một linh vật không chính thức được người hâm mộ yêu mến trở thành một phần trong câu chuyện chính thức của World Cup tại thành phố Mexico. Trường hợp của chú vịt cho thấy một 'hiện tượng sinh ra trên đường phố' có thể được tích hợp vào câu chuyện toàn cầu của một kỳ World Cup khi nó kết nối với mọi người một cách chân thực.

Điều gì đã khiến chú vịt Merlin nổi tiếng đến vậy?

Merlin là chú vịt khoảng hai tuổi, là một món quà mà người bán nước dạo tên là Karla Gómez và con trai Cristian nhận được. Từ đó, chú đã trở thành một phần của gia đình và thường xuyên đi cùng họ khắp thành phố Mexico, đặc biệt là khi họ bán nước uống và nước ngọt ở những khu vực đông đúc của thủ đô.

Câu chuyện của chú vịt bắt đầu thu hút sự chú ý khi người ta phát hiện chú đi bộ dọc theo Paseo de la Reforma trong chiếc áo đấu của đội tuyển quốc gia Mexico và đôi giày nhỏ xíu. Cảnh tượng kỳ lạ nhưng đáng yêu này xuất hiện giữa cơn sốt World Cup, sau trận đấu khai mạc của Mexico, và được hàng trăm người dùng chia sẻ, nhanh chóng trở thành chủ đề thịnh hành.

Thành công lan truyền của Merlin không chỉ đến từ ngoại hình của chú. Chú vịt này thể hiện sự kết hợp giữa hài hước, dịu dàng, nét duyên dáng của khu phố và niềm đam mê bóng đá, những yếu tố ngay lập tức gây được tiếng vang với người hâm mộ Mexico. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi chú là "báu vật quốc gia", "linh vật World Cup" và biểu tượng tự phát của người hâm mộ Mexico.

Sự chú ý của quốc tế cũng giúp câu chuyện của chú lan rộng. Các phương tiện truyền thông từ nhiều quốc gia đã đăng tải hình ảnh của Merlin như một trong những bức ảnh thú vị nhất của World Cup 2026, nhấn mạnh việc chú vịt này đã từ việc đi cùng gia đình bán đồ uống đến việc trở thành nhân vật chính trong các bức ảnh, video và các sự kiện liên quan đến FIFA.

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