RM (BTS) là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này trong lịch sử Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc

Bảo tàng đã thông báo qua các kênh chính thức rằng, RM đã chính thức đảm nhận vai trò này, đánh dấu sự hợp tác lịch sử giữa 'siêu sao toàn cầu' và bảo tàng quốc gia hàng đầu của Hàn Quốc.

Theo bảo tàng, RM gần đây đã tham quan một số triển lãm cùng với Giám đốc bảo tàng Yoo Hong Joon, bao gồm triển lãm đặc biệt sắp tới "Thái Lan kỳ thú: Kiệt tác nghệ thuật Thái Lan" và triển lãm theo chủ đề "Danwon Kim Hong Do: Vẽ nên một kỷ nguyên". Trong chuyến thăm, anh đã khám phá nhiều hiện vật và tác phẩm nghệ thuật quý giá được lưu giữ tại bảo tàng.

Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh sự quan tâm lâu dài của RM đối với văn hóa và di sản văn hóa Hàn Quốc, lưu ý rằng, anh luôn thể hiện sự trân trọng sâu sắc đối với nghệ thuật và lịch sử.

"RM, người đã thể hiện sự quan tâm và tình cảm chân thành đối với di sản văn hóa của chúng ta và văn hóa Hàn Quốc, giờ đây sẽ hợp tác với chúng tôi với tư cách là đại sứ toàn cầu để chia sẻ giá trị và vẻ đẹp của di sản văn hóa Hàn Quốc với khán giả trên toàn thế giới", bảo tàng cho biết.

Bảo tàng cũng cho biết thêm rằng, họ sẽ tiếp tục nỗ lực kết nối quá khứ và hiện tại, cũng như giữa Hàn Quốc và thế giới, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hơn cho mọi người ở khắp mọi nơi trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc.

RM từ lâu đã được biết đến với niềm đam mê đối với bảo tàng, các bộ sưu tập nghệ thuật và di sản văn hóa Hàn Quốc. Sự ủng hộ của anh dành cho nghệ thuật đã nhận được nhiều lời khen ngợi cả ở Hàn Quốc và quốc tế, khiến việc bổ nhiệm anh trở thành một bước phát triển tự nhiên trong hoạt động vận động văn hóa mà anh vẫn luôn theo đuổi.

Nhóm nhạc BTS đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng toàn cầu với ca khúc mới "Come Over". Theo bảng xếp hạng chính thức của Anh (ngày 19 - 25/6), được công bố vào ngày 20/6, ca khúc "Come Over" của BTS đã lọt vào "Top 100 đĩa đơn chính thức" ở vị trí thứ 52. Ngay lập tức, ca khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng "Lượt tải xuống đĩa đơn chính thức" và xếp thứ ba trên bảng xếp hạng "Doanh số bán đĩa đơn chính thức". Trên bảng xếp hạng mới nhất của nền tảng phát nhạc trực tuyến toàn cầu Spotify (thời gian xếp hạng: Ngày 12 - 18/6), ca khúc này đã lọt vào "Top bài hát hằng tuần toàn cầu" ở vị trí thứ 20. Nó cũng ngay lập tức leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng "Bảng xếp hạng đĩa đơn kỹ thuật số hằng tuần" của Oricon Nhật Bản (đến ngày 22/6). Trong khi đó, vào ngày 19/6, BTS đã phát hành MV cho bài hát "Merry Go Round", một ca khúc trong album "ARIRANG" của họ trên Spotify. Video kể câu chuyện về việc chịu đựng vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại của cuộc sống, giống như một vòng quay ngựa gỗ không bao giờ dừng lại.

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