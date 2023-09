May mắn được vào Đảng năm 18 tuổi là một vinh dự của nữ sinh quê xứ Thanh

SVVN - Vừa qua, “Tell me by your voice 2023” - cuộc thi phát thanh đầu tiên và duy nhất tại Trường Đại học Luật Hà Nội đã chính thức tìm ra chủ nhân của ngôi vị quán quân, khép lại hành trình gần hai tháng với sự ủng hộ của hàng trăm bạn sinh viên.