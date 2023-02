Nam sinh xuất sắc Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng khát khao ngọn lửa tình nguyện và cống hiến xã hội

Những thành tích Võ Văn Lít đạt được qua các năm học: Chức vụ: Là Đảng viên thuộc Chi bộ Khối sinh viên trường;

Bí thư Chi đoàn lớp 18KT2 trong 5 năm học;

Cộng tác viên văn phòng Đoàn trường;

Đội trưởng và là thành viên thành lập nên Đội Thanh niên tình nguyện D.A.U;

Thành viên chủ chốt tuyến đầu đội phòng chống dịch COVID - 19 của trường;

Thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ vòng tay nhân ái Nghĩa Hành tại Quảng Ngãi;

Thành lập nhóm từ thiện trẻ tại Quảng Ngãi; Về học tập: Kết quả học tập luôn được loại Giỏi và Xuất sắc trong 5 năm liền;

Điểm rèn luyện luôn được loại Xuất sắc trong 5 năm liền;

Đạt chứng chỉ trình độ HSK3 Tiếng Trung;

Giải Nhất Thiết kế nhanh trong kỳ thi Festival liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc tổ chức tại Phú Yên;

Giấy chứng nhận cuộc thi thiết kế biểu tượng hòa bình tại Quảng Trị;

Giấy chứng nhận Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố năm 2022-2023;

Chứng nhận Sinh viên 5 tốt cấp trường trong 5 năm liền;

Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhì nội dung Bóng đá nam cấp trường năm 2022;

Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhất nội dung Đơn nam môn bóng bàn do Hội thao trường 2022 tổ chức;

Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhì nội dung Đôi nam môn bóng bàn do Hội thao trường 2022 tổ chức;

Giấy chứng nhận tham gia và đạt Giải Nhất Cuộc thi Tìm hiểu mối quan hệ Việt - Trung năm 2022 do Đoàn trường kết hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức;

Giấy chứng nhận tham gia Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2021-2022;

Giấy chứng nhận tham gia Liên hoan tiếng hát Tiếng Anh Singing For Passion lần thứ III năm 2021 nhân dịp 20/11 do Đoàn trường tổ chức;

Đạt Giải Ba Cuộc thi liên hoan Ca khúc Tiếng Anh trong sinh viên;

Đạt Giải Ba Cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh lần thứ IV năm học 2021-2022;

Là thành viên đội tuyển của trường tham gia các phần thi kiến thức, kỹ năng và và đạt Giải Ba toàn Đoàn trong ngày hội “Thanh niên Đà Nẵng chung tay bảo vệ Biển và nguồn nước tại địa phương khỏi rác thải nhựa” năm 2022 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức;

Tham gia cuộc thi Thiết kế ấn phẩm infographic về Con đường ra đi tìm đường cứu nước do Thành đoàn tổ chức năm 2021;

Đạt Giải Nhất và Giải Cộng đồng về Thiết kế ấn phẩm infographic về An toàn giao thông do Thành đoàn tổ chức năm 2022;

Đạt giấy chứng nhận Sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên qua các năm; Về tình nguyện: Giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch sinh viên tình nguyện hè năm 2022 tại Lý Sơn – Quảng Ngãi;

Là tình nguyện viên tham gia Vẽ tranh tường tại Trung tâm bảo trợ xã hội Đà Nẵng năm 2022;

Giấy chứng nhận Tình nguyện viên tham gia Vẽ tranh tường công trình thanh niên tại phường Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng;

Bằng khen Sinh viên có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè tại Lý Sơn, Quảng Ngãi;

Giấy chứng nhận tham gia Xuân tình nguyện 2021 tại Bắc Trà My – Quảng Nam;

Giấy chứng nhận và bằng khen về tuyến đầu chống dịch COVID - 19 trong 3 đợt tại trường do Hiệu trưởng ký tặng;

Giấy khen do Ủy ban xã Nghĩa hành trao tặng về tuyến đầu chốt chống dịch COVID - 19;

Giấy khen và giấy chứng nhận do Câu lạc bộ Vòng tay nhân ái Nghĩa Hành trao tặng cho thành viên tiêu biểu và xuất sắc trong năm 2021;

Tham gia 2 đợt hiến máu tình nguyện/năm trong 5 năm liền;

Tham gia hỗ trợ tân sinh viên nhập học và tìm trọ ở đầu năm học.