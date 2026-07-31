'Nam thần phim hành động Việt' đình đám tái xuất sau gần một thập kỷ

Nổi tiếng sau bộ phim Dòng máu anh hùng từ năm 2007, Johnny Trí Nguyễn định hình trong lòng công chúng một nam diễn viên hành động, với những màn võ thuật đỉnh cao. Anh được khán giả ví von là "nam thần phim hành động Việt". Bởi ngoài sức hút điển trai đầy góc cạnh, anh liên tục chọn thử sức với các phim đậm chất võ thuật, hành động mà hiếm có nam diễn viên nào theo đuổi bền bỉ tại Việt Nam.

Tuy vậy, sau bộ phim Vú em tập sự ra mắt vào năm 2017, Johnny Trí Nguyễn bất ngờ rút kui khỏi toàn bộ các dự án điện ảnh. Nam diễn viên chuyên tâm với việc phát triển võ thuật. Không chỉ rút lui khỏi màn ảnh, anh cũng không tham gia các sự kiện giải trí. Điều này ít nhiều gây ra tiếc nuối cho khán giả.

Sau 8 năm lui về hậu trường, Johnny Trí Nguyễn đã chọn dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh để đánh dấu màn tái xuất của mình. Lần này, anh tham gia ở hai vai trò. Ngoài vị trí đạo diễn hành động, anh còn đảm nhận vai Hữu tướng quân, là chiến binh bảo vệ lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng.

Trong đoạn trailer phim mới đây, khán giả được thưởng thức những màn cận chiến nảy lửa, võ thuật binh khí dồn dập do Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo. Không gian chiến trường cổ đại được tái diễn vô cùng chân thật, đầy khói lửa và điêu tàn qua những thước phim hùng vĩ. Tuấn Trần và Trần Thiên Tú đảm nhận hai vai chính và cũng có nhiều cảnh hành động khiến Johnny Trí Nguyễn lo lắng.

Nhưng "nam thần hành động" cho biết, cả hai diễn viên không chỉ tập luyện chăm chỉ, mà còn thể hiện rất tốt khi ra phim trường. Với Johnny Trí Nguyễn, Hộ linh tráng sĩ – Bí ẩn mộ vua Đinh là dự án mà anh dốc hết năng lực vào. Ngoài thể lực, anh cùng các diễn viên, ê kíp phải hoàn thành khối lượng cảnh hành động nhiều vô số kể.

Nhưng chính nhờ những áp lực và sự cống hiến đó đã kết nối đoàn làm phim lại với nhau. Tuấn Trần và Thiên Tú nhắc lại những kỷ niệm chấn thương trên phim trường Ninh Bình. Đồng thời, cả hai bày tỏ, sự tự hào khi được sống trọn vẹn với nhân vật trong một tác phẩm huyền sử có quy mô lớn.