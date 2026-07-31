'Dấu ấn tuổi 18' của 4 thí sinh lọt vào vòng Chung khảo toàn quốc khu vực phía Bắc ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’

SVO - Sau vòng Sơ khảo miền Bắc, 35 thí sinh đã xuất sắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’. Trong đó, có 4 thí sinh cùng sinh năm 2008 góp mặt.

Năm nay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhận được hàng nghìn đơn dự tuyển. Sau vòng Sơ khảo miền Bắc, Ban giám khảo đã tìm ra 35 thí sinh bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc, dự kiến diễn ra tại TP. Hải Phòng.

Trong số 35 thí sinh vào Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026, có 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất và cùng sinh năm 2008. Các cô gái vừa hoàn thành chương trình trung học phổ thông đã chọn thử thách bản thân tại cuộc thi nhan sắc cấp Quốc gia năm nay.

Phạm Vân Hà – Thí sinh giỏi ngoại ngữ

Phạm Vân Hà đến từ TP. Hải Phòng. Đây cũng sẽ là địa điểm đăng cai tổ chức vòng thi Chung khảo toàn quốc và vòng Chung kết của Hoa hậu Việt Nam 2026. Ngay từ Sơ khảo, Vân Hà đã gây chú ý khi sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ như IELST 7.5 và DELF B2 tiếng Pháp.

Bên cạnh đó, Vân Hà sở hữu vẻ đẹp năng động cùng nụ cười tươi tắn. Cô là một trong các thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi năm nay. Và Vân Hà cũng là một trong số các thí sinh đến từ TP. Hải Phòng nên gen Z này thể hiện niềm tự hào khi hướng đến vòng Chung khảo sắp tới.

Trong loạt ảnh cá nhân, Phạm Vân Hà luôn tự tin với đôi chân dài cùng những sải bước khỏe khoắn. Thí sinh này hứa hẹn sẽ là một nhân tố thú vị, bởi ở tuổi 18 nhưng Vân Hà đã tràn đầy năng lượng, không ngại thử thách bản thân tại Hoa hậu Việt Nam.

Dương Quỳnh Trang – Thí sinh chiều cao ‘khủng’

Dương Quỳnh Trang đến từ Hưng Yên. Không chỉ là một trong các thí sinh nhỏ tuổi nhất, cô còn là thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Quỳnh Trang sở hữu chiều cao 1,8m.

Với thí sinh này, chiều cao chính là lợi thế lớn nhất. Với đôi chân dài cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn, Quỳnh Trang hứa hẹn sẽ có nhiều bứt phá ở vòng Chung khảo toàn quốc của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ở tuổi 18, Dương Quỳnh Trang 'tỏa sáng' với nhan sắc kiều diễm, dịu dàng. Lần đầu đến với cuộc thi nhan sắc quy mô Quốc gia, cô nàng không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Nhưng sau khi được gọi tên vào vòng Chung khảo, Quỳnh Trang đã thật sự tin vào lợi thế chiều cao của bản thân để đi sâu hơn vào các phần thi tiếp theo.

Ngô Hà Anh – Thí sinh nỗ lực

Thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất bước vào vòng Chung khảo toàn quốc cuộc thi năm nay, Ngô Hà Anh luôn tỏa ra năng lượng tích cực và rất đam mê khám phá. Xuất hiện từ rất sớm tại vòng Sơ khảo vì phải di chuyển từ quê Thái Nguyên nhưng Hà Anh không hề tỏ ra mệt mỏi.

Trái lại, Hà Anh tự tin chia sẻ những mong ước của mình khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026. Trong thời gian chờ đợi kết quả thi tuyển ĐH -CĐ, cô nàng gen Z đã chăm chỉ tập luyện các kỹ năng trình diễn, nói trước đám đông.

Ngô Hà Anh là minh chứng cho thấy hình ảnh của một gen Z cá tính, biết tự nắm bắt cơ hội 'tỏa sáng' cho bản thân. Với nhan sắc nhẹ nhàng và thanh tú, cô gái này luôn nở nụ cười tươi và rất biết “nịnh” máy quay, máy ảnh của giới truyền thông.

Nguyễn Hải Yến – Thí sinh bản lĩnh

Nguyễn Hải Yến (SBD 165) cũng là cô gái đến từ Thái Nguyên. Tại vòng Sơ khảo, cô nàng gen Z này tràn đầy hào hứng lẫn hồi hộp khi lần đầu góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trải qua vòng nhân trắc học lẫn phỏng vấn với Ban giám khảo, Hải Yến cho thấy sự nỗ lực của một thí sinh nhỏ tuổi nhất nhưng đầy bản lĩnh. Khi được xướng tên vào danh sách 35 thí sinh bước vào vòng Chung khảo toàn quốc, cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Du chỉ mới là vòng Chung khảo, nhưng với một cô gái tuổi 18 thì đây là hành trình đầy mới mẻ và áp lực. Hải Yến cho biết, cô là người luôn thích học hỏi, yêu thích những thử thách mới và mong muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Người đẹp đến với Hoa hậu Việt Nam vì muốn bước ra khỏi "vùng an toàn", tích lũy thêm nhiều trải nghiệm và lan tỏa những giá trị tích cực.

Nguyễn Hải Yến, Ngô Hà Anh, Dương Quỳnh Trang hay Phạm Vân Hà là minh chứng cho việc Hoa hậu Việt Nam luôn đón nhận những thí sinh mới lần đầu đến với các cuộc thi nhan sắc. Ở đó, các cô gái dù nhỏ tuổi nhưng được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn bài bản, hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ.