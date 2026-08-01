Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thí sinh 'khoe' bản sắc tại vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Nam

Linh Vân- (Ảnh: BTC)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Các cô gái ở Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Nam bước vào phần đo nhân trắc học diễn ra tại Holiday Inn & Suites Saigon Airport.

Khẳng định triết lý xuyên suốt của cuộc thi, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân: Trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm".

nha-bao-phung-cong-suong.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh vào 4 trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến".

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mong muốn Vòng Sơ khảo không chỉ là nơi tuyển chọn thí sinh mà còn trở thành dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, giúp các cô gái khám phá bản thân, tích lũy trải nghiệm và tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

2aoboqoosfl5ik98zdc7ha6qbqph6wexo0g0kstg.jpg
Diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng là một thành viên trong Ban giám khảo.
2aoboqoosemeknjbizxp0ndlstvchyixckvryc2a.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (trái) và Ca/nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương là 2 thành viên trong Ban giám khảo.

Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam gồm: Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Diễn viên Hứa Vĩ Văn, Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh, Ca/nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.

2aoboqoo7weonmc9vajdelbjn51lj7vpsfzagnuk.jpg
2aoboqoog99quk4hcbiczocmjmzsyeeuubp0fyoc.jpg
2aoboqooudsg70chjhbmpw1nozbfemmdigbnfyui.jpg
2aoboqoorfl60bs3yhajkeu68ulxlbpq1sfdvpgo.jpg
2aoboqooctqgidfrpsihs8ktxs8tjixdvy6ljrcs.jpg
2aoboqoocsvdhyafxxqw42la39wcx1enohz0yvsu-1.jpg
2aoboqoocuotc3ygdfhbglvftupm9alxeytit8vm.jpg
2aoboqooba4vvg5kgsxcxrmvdj2eujvh4yybpcdm.jpg
2aoboqooavurmzrussmcgtdxlbzmd3ibiwbmkiba.jpg
2aoboqoocqivgdmbzraiof8wvddzracgb6pw3z6g.jpg
2aoboqoobwfindbnr22cpycn3azf43pefk8cjpmw-1.jpg
Linh Vân- (Ảnh: BTC)
#Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam #triết lý cuộc thi và giá trị cốt lõi #quy trình tuyển chọn thí sinh #vai trò của vòng sơ khảo #Ý nghĩa phát triển cá nhân và tuổi trẻ

Xem thêm

Chủ đề

HÀNH TRÌNH 40 NĂM HOA HẬU VIỆT NAM

HÀNH TRÌNH 40 NĂM HOA HẬU VIỆT NAM

Cùng chuyên mục