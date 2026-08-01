Thí sinh 'khoe' bản sắc tại vòng Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Nam

SVO - Các cô gái ở Sơ khảo 'Hoa hậu Việt Nam 2026' khu vực phía Nam bước vào phần đo nhân trắc học diễn ra tại Holiday Inn & Suites Saigon Airport.

Khẳng định triết lý xuyên suốt của cuộc thi, Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết: "Gần bốn thập kỷ qua, Hoa hậu Việt Nam chưa bao giờ kiếm tìm những vẻ đẹp được tạo nên từ một khuôn mẫu. Điều cuộc thi luôn trân trọng là bản sắc riêng của mỗi cá nhân: Trí tuệ, nhân cách, lòng nhân ái và tinh thần sống có trách nhiệm".

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh vào 4 trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam là "Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến".

Trưởng Ban tổ chức cuộc thi khẳng định Hoa hậu Việt Nam tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mong muốn Vòng Sơ khảo không chỉ là nơi tuyển chọn thí sinh mà còn trở thành dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, giúp các cô gái khám phá bản thân, tích lũy trải nghiệm và tự tin bước tiếp trên hành trình trưởng thành.

Diễn viên Hứa Vĩ Văn cũng là một thành viên trong Ban giám khảo.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh (trái) và Ca/nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương là 2 thành viên trong Ban giám khảo.

Ban giám khảo Vòng Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khu vực phía Nam gồm: Nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Diễn viên Hứa Vĩ Văn, Nhà báo, biên tập viên, MC Lê Diệu Minh, Ca/nhạc sĩ Phan Lê Ái Phương, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

Những thí sinh vượt qua vòng Sơ khảo khu vực phía Nam sẽ hội ngộ với 35 cô gái xuất sắc nhất Sơ khảo phía Bắc và bước vào nhà chung để hướng đến Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.