Thẩm Nguyệt: 'Chỉ khi chấp nhận những khuyết điểm của mình, bạn mới có thể trở nên hoàn hảo hơn'

SVO - Thẩm Nguyệt từng bị chế giễu trên mạng vì đôi chân to và vẻ ngoài lỗi mốt, nhưng giờ đây, những bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô ở nước ngoài lại vô cùng xinh đẹp.

Thẩm Nguyệt, người từng bị chỉ trích trên mạng vì "đôi chân to", "thân hình 50/50" và "vẻ ngoài lỗi mốt", đã 'gây sốt' trên mạng với loạt ảnh chưa chỉnh sửa. Không dùng bộ lọc hay chỉnh sửa, những bức ảnh cho thấy cô trong chiếc váy đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, làn da rạng rỡ, đôi mắt sáng, toát lên vẻ dịu dàng và thanh lịch. Chủ đề này ngay lập tức thu hút hơn 100 triệu lượt xem, cư dân mạng đặt câu hỏi: "Đây có thực sự là Thẩm Nguyệt không? Sự thay đổi thật đáng kinh ngạc!".

Thẩm Nguyệt là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cô không vội vàng tự bào chữa hay đóng vai nạn nhân trước những lời chế giễu, thay vào đó, cô lặng lẽ bắt tay vào công việc. Cô kiên trì tập Pilates và đốt cháy mỡ thừa thông qua bơi lội, tạo nên một vóc dáng săn chắc. Cô đã giảm được 9kg, duy trì tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức 18%, và giảm vòng eo từ 68cm xuống 58cm. Sự chuyển đổi hoàn hảo từ "đôi chân củ cà rốt" thành "đôi chân thon gọn" này đã được thực hiện một cách lặng lẽ.

Thẩm Nguyệt xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế "FIRST" với tư cách giám khảo phim ngắn. Cô đã rũ bỏ hình tượng "cô gái nhà bên" quen thuộc, toát lên vẻ điềm tĩnh và tự tin gợi nhớ đến nữ chính trong phim nghệ thuật. Trong những bức ảnh chưa qua chỉnh sửa, đường nét trên khuôn mặt cô rất gọn, xương cổ và vai mảnh mai. Phong thái tự tin của cô đã phá vỡ những định kiến ​​của công chúng, phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp tự nhiên mềm mại và quyến rũ của mình.

Gu thời trang của cô thực sự đã 'nở rộ'. Cô không mù quáng chạy theo các thương hiệu thiết kế, mà luôn tìm được phong cách phù hợp với mình. Stylist của cô đã tiết lộ bí quyết: Sử dụng 70% đồ cơ bản và 30% đồ thiết kế để tạo nên vẻ ngoài cao hơn, tự nhiên.

Thẩm Nguyệt trong phim "I Wish You A Long Life"

Tất nhiên, Thẩm Nguyệt biết rằng, chỉ xinh đẹp thôi là chưa đủ. Để khẳng định vị trí của mình trong ngành giải trí, cuối cùng cô cần tập trung vào công việc. Bộ phim mới của cô, I Wish You A Long Life bắt đầu quay vào tháng 3/2026, trong đó cô vào vai Zhou Yu, một giáo viên trung học, một nhân vật vô cùng thực tế. Khi thông báo tuyển diễn viên được đưa ra, nhiều người đã đặt câu hỏi, nhưng cô ấy không nói nhiều và ngay lập tức tham gia đoàn phim. Để tác phẩm tự nói lên tất cả luôn là cách cô đối phó với những tranh cãi. Cô có một sự nghiêm túc gần như ám ảnh đối với diễn xuất. Trong đời tư, cô ấy thậm chí còn nói lời tạm biệt với các nhân vật của mình thông qua hội họa và viết những bài luận dài. Sự tỉnh táo như vậy khá hiếm thấy ở các diễn viên trẻ.

Nhìn lại những trải nghiệm bị chỉ trích dữ dội trên mạng thời gian đầu, cô bình tĩnh viết trong một vlog: "Chỉ khi chấp nhận những khuyết điểm của mình, bạn mới có thể trở nên hoàn hảo hơn". Sự kiên cường này đã giúp cô tạo dựng con đường riêng trong ngành giải trí. Người hâm mộ nước ngoài miêu tả cô sở hữu "vẻ đẹp không phô trương, giống như nước cam mát lạnh trong ngày Hè".

Sau khi thành lập studio riêng, cô không ngừng tiến bước. Bảy năm trước, cô chỉ là một nhân viên mới có phần thiếu kinh nghiệm. Bảy năm sau, cô đã trở thành một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, tự tin chăm sóc mọi người và tỏa ra năng lượng tích cực. Từ chỗ bị chế giễu trên mạng về vóc dáng và ngoại hình, giờ đây được khen ngợi về sự cuốn hút. Từ việc bị đóng khung vào vai cô gái ngọt ngào, giờ đây chủ động thử thách bản thân với những vai diễn đa dạng. Từ việc dựa dẫm vào công ty, giờ đây tự mình thành lập studio và nắm quyền kiểm soát bản thân. Hành trình của Thẩm Nguyệt vừa vững chắc vừa quyết đoán.

Giống như bài đăng ghim trên Weibo của cô: "Hãy là ánh sáng của chính mình, dù nó không đủ sáng". Cô đã chứng minh những khả năng của cái đẹp: Bạn không cần phải tuân theo một chuẩn mực "trắng trẻo, mảnh mai" duy nhất, bạn chỉ cần trau chuốt những nét riêng của mình theo cách phù hợp với bản thân, và cuối cùng bạn sẽ 'tỏa sáng' với vẻ đẹp độc đáo.