Vẻ ngoài chân thực của Lưu Diệc Phi gây 'xôn xao' trên mạng

SVO - Những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi tại một sự kiện từ thiện vừa được tung lên mạng. Không dùng bộ lọc, không trang điểm, vẻ ngoài chân thực của cô đã gây 'xôn xao' trên mạng.

Một loạt ảnh chụp tự nhiên của Lưu Diệc Phi tham gia một sự kiện từ thiện, được người qua đường chụp mà không qua chỉnh sửa hay trang điểm đậm, đã lan truyền chóng mặt trên mạng, phô diễn vẻ đẹp tự nhiên của cô và gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng.

Trong sự kiện từ thiện này, Lưu Diệc Phi chọn trang phục giản dị: áo phông cơ bản kết hợp với quần jeans và vét trắng thường ngày, trông tươi tắn và dịu dàng. Làn da của cô trông vẫn mịn màng và rạng rỡ trong những bức ảnh độ phân giải thấp, không chỉnh sửa, các đường nét trên khuôn mặt thanh mảnh và tự nhiên, làm nổi bật cấu trúc xương tự nhiên tuyệt vời của cô. Thời gian không để lại dấu vết mệt mỏi nào trên cô, thay vào đó, nó để lại cho cô một vẻ ngoài thư thái và dịu dàng, trong sáng lẫn thanh lịch thực sự quyến rũ.

Tại sự kiện từ thiện, Lưu Diệc Phi không cố tình tạo dáng chụp ảnh hay tạo ra những khoảnh khắc gây chú ý, mà thay vào đó hết lòng cống hiến cho công việc từ thiện, thể hiện lòng tốt và sự ấm áp thuần khiết. Những việc làm tốt của cô luôn được thực hiện một cách thầm lặng. Trong một ngành giải trí tràn ngập những hình ảnh trực tuyến và những hình tượng được tạo dựng sẵn, sự chân thành và thẳng thắn của cô thực sự hiếm có.

Vào ngày 9 và 10/7/2026, Lưu Diệc Phi đã được người qua đường bắt gặp hai lần ở Hồng Kông (Trung Quốc). Không có đội ngũ hỗ trợ hay trang điểm, cô đang chụp ảnh selfie tại một quán ăn, ngay lập tức đưa cô lên đầu bảng xếp hạng tìm kiếm thịnh hành.

Mỗi lần xuất hiện, Lưu Diệc Phi đều khéo léo định nghĩa lại các chuẩn mực về vẻ đẹp. Trong thời đại lạm dụng các bộ lọc làm đẹp, vẻ đẹp chân thật và tự nhiên của cô ấy càng trở nên quý giá hơn.

Bộ phim truyền hình mới được công bố của cô, Tuyết mặn, dự kiến ​​sẽ ra mắt trên Youku vào ngày 18/8/2026. Cô vào vai Tô Tĩnh Dao, góa phụ của một thương gia buôn muối vào cuối triều đại nhà Thanh, một nữ chính mạnh mẽ tìm cách trả thù, khác hẳn với những vai diễn "tiên nữ" trước đây. Hơn nữa, phần tiếp theo của Câu chuyện về Hoa hồng dự kiến ​​sẽ bắt đầu quay phim vào tháng 9/2026, với dàn diễn viên gốc trở lại, và cô sẽ tiếp tục đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai.