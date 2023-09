Tuổi trẻ cần có dũng khí tạo ánh dương cho chính mình rèn chí sáng và xây hoài bão lớn

SVVN - Nguyễn Thị Thảo Vân (sinh năm 2002) là sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Nhân lực CLC, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Theo cô, thanh xuân chính là gặp gỡ với sáu cái tôi: một là tươi sáng, hai là đau buồn, ba là đẹp đẽ, bốn là mạo hiểm, năm là kiên cường và cuối cùng là đang trưởng thành. Tuổi trẻ ta có thể thành công, có thể thất bại, có thể tự tin, có thể chùn bước, nhưng không được ngừng cố gắng.

Ngay từ khi còn là học sinh cấp ba, mình đã luôn mong muốn thực hiện và trải nghiệm nhiều điều khác biệt, trân quý những gì mình có và sống không hối tiếc. Mình đã đặt ra phương châm sống cho chính mình: “Thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” và phương châm sống này đã thôi thúc, tạo cho bản thân nhiều động lực để cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bén duyên với các hoạt động Đoàn và tình nguyện ngay từ đầu những năm cấp ba; mình may mắn khi là Phó bí thư Đoàn Trường THPT Lạng Giang số 3, tự hào khi là một trong những người sáng lập và điều hành CLB Thanh niên Xung kích Lạng Giang 3 trong suốt những năm tháng cấp ba đầy ý nghĩa của tuổi học trò. Ở CLB, mình tham gia tổ chức các hoạt động, chiến dịch chạy quỹ từ thiện, trao tới tận tay cho những mảnh đời còn kém may mắn ở địa phương, tổ chức các chương trình thanh niên như: Ngày lễ 26/3, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung thu cho em,… và hỗ trợ các chương trình khác như: Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Đỏ,... của trường, huyện và tỉnh phát động. Và hãnh diện hơn bao giờ hết, cuối năm lớp 12, khi tròn 18 tuổi mình được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là niềm tự hào, hãnh diện và động lực to lớn để bản thân mình không ngừng hoàn thiện, xứng đáng là một Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Được luyện rèn, trau dồi nhiều kĩ năng và sự tự tin ở cấp ba, ngay những đầu năm nhất đại học, mình mạnh dạn tham gia các cuộc thi, một trong số đó là Chương trình “The show” do Đội văn nghệ và Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức. Dưới sự hỗ trợ, cổ vũ và động viên to lớn từ gia đình, bạn bè mình đã may mắn dành ngôi vị quán quân của chương trình. Mình tin, đây chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho 4 năm thanh xuân tại mái trường của mình.

Nối tiếp vai trò thủ lĩnh cấp ba, mình được các bạn tin tưởng, bầu làm Bí thư Chi đoàn Quản trị Nhân lực CLC 62, mình đã tích cực học tập và tham gia phong trào của Viện, trường; được giữ chức vụ là Ủy viên Ban chấp hành Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE nhiệm kỳ 2021 - 2022. Cơ duyên lại đưa mình tới với Đội văn nghệ Trường Đại học kinh tế quốc dân. Ở đây, mình được thể hiện hết khả năng và đam mê ca hát, tổ chức, dựng bài, các kỹ năng chuyên môn khác... và cháy hết mình trên những sân khấu của trường.

Bước sang năm thứ 2 may mắn khi được anh chị và các bạn trong Đội tín nhiệm, mình đã sẵn sàng đảm nhận vai trò là Đội phó Đội văn nghệ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Đó chính là bước ngoặt mới, trang thanh xuân mới của mình tại mái trường. Trước khi đảm nhận vị trí này mình từng suy nghĩ “liệu bản thân có cân bằng được việc vừa đi học ở trường, học ở ngoài, vừa hoạt động năng nổ với khối lượng công việc liên tục và trách nhiệm cao như vậy?”. Và rồi, mình quyết định cho bản thân thêm cơ hội để cố gắng và mình tin đây sẽ là động lực để mình tiến ngày một gần hơn tới mục tiêu của bản thân.

Bước sang năm thứ ba, bản thân mình ngày một trưởng thành hơn qua những trải nghiệm của chính mình. Mình luôn tiến về phía trước, luôn giữ cho mình tôn chỉ “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, đặt trách nhiệm hoàn thành công việc lên hàng đầu. Và điều khiến mình cảm thấy vinh dự và tự hào nhất trong suốt gần 4 năm đại học đó là được giao trọng trách là Phó bí thư Chi bộ Sinh viên II - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2022 - 2024. Tại Chi bộ, mình được tham gia các hoạt động chính trị, dưỡng tâm trong, rèn chí sáng. Hơn nữa, mình được gặp gỡ các anh chị, bạn bè, các em khóa dưới, tuy xa lạ nhưng rất gần gũi, ấm áp, luôn sẵn sàng hỗ trợ mình, chúng mình vẫn gọi nhau bằng 2 tiếng “Đồng chí” thiêng liêng và “Chi bộ Sinh viên là nhà”.

Trong suy nghĩ của mình, thanh xuân tuổi trẻ chẳng thể hai lần thắm lại. Mình quyết tâm cống hiến hết mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, đạt được những mục tiêu của bản thân và hơn hết là tạo niềm tin yêu, tự hào dành cho gia đình của mình. Và khi có cơ hội được tham gia dưới vai trò là Ban tổ chức của nhiều Chương trình như: Ngày hội Định hướng hoạt động tân sinh viên K63 AEP (ODA) năm 2022; Chương Trình "Ngày Tôi Đến Ver 7" và "Ngày Tôi Đến Ver 8", Chương trình "CBSV's Diary" của Chi bộ sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, hay các chương trình trại hè Thanh thiếu nhi tại xã và huyện nhà, hay với vai trò là Đại sứ truyền thông,... mình luôn sẵn sàng đảm nhận.

Những hoạt động trên đã giúp mình ngày một trưởng thành hơn và đạt được những thành tựu nhỏ bé cho riêng mình: Giải thưởng Sinh viên 5 tốt; Giấy khen của BCH Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022 – 2023; Giấy khen sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2021 - 2022 của Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE;... Và hơn nữa, mình vinh dự khi là một trong những Đại diện cho Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Sinh ra và lớn lên tại quê hương Lạng Giang, Bắc Giang; xuất phát điểm là một học sinh tỉnh lẻ, bản thân mình tự nhủ phải phấn đấu bứt phá ra khỏi vùng an toàn, bao bọc của gia đình. Trên chặng đường phấn đấu ấy, có khó khăn, có thách thức, có cả sự mặc cảm và những giọt nước mắt, có những khi chỉ thèm một bữa cơm mẹ nấu, thèm được vô tư, vô lo vô nghĩ bên gia đình của mình, tạm quên những áp lực trên chặng đường trưởng thành. Nhưng cuộc đời là do mình quyết định, giữa ranh giới sự lựa chọn “một cuộc sống thảnh thơi” và “bước ra khỏi vùng an toàn”. Mình chọn bước ra khỏi vùng an toàn và cháy hết mình, hướng tới hình tượng một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết như cây non căng tràn nhựa sống, nụ cười thật rạng rỡ trên môi và lan tỏa thật nhiều điều tích cực tới mọi người.

Các thành tích Thảo Vân đạt được: - GPA: 3.67/4; - Phó bí thư Chi bộ sinh viên II Trường Đại học Kinh tế quốc dân nhiệm kỳ 2022 - 2025; - Ủy viên BCH Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE nhiệm kỳ 2022 - 2023; - Bí thư Chi đoàn Quản trị Nhân lực CLC 62; - Trưởng ban văn nghệ Liên Chi đoàn Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE nhiệm kỳ 2022 - 2023; - Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2022; - Đại diện cho Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tham gia Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027; - Đại sứ truyền thông của Tuần lễ Sinh viên 5 tốt lần 2 năm 2023 Trường Đại học kinh tế Quốc dân; - Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022; - Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tặng Sinh viên có hoạt động tiêu biểu năm học 2021 – 2022; - Giấy khen của BCH Đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khen tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2022 – 2023; - Quán quân chương trình The Show do Đội văn nghệ và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức; - Tham gia văn nghệ đầu khóa chào K62 và đạt giải Nhất hạng mục “Tốp ca”, đạt giải Ba hạng mục “Hợp Xướng” của Viện Đào tạo Tiên tiến CLC và POHE; - Tham gia biểu diễn các chương trình quan trọng của nhà trường: Lễ khai giảng đại học chính quy, Lễ trao bằng đại học chính quy, Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và đón Huân chương lao động hạng Nhất, Lễ trao bằng Cử nhân, Thạc sỹ, Lễ gặp mặt cán bộ Đoàn các thế hệ trường,...