Kim Tae Rae của ZEROBASEONE sẽ góp giọng vào một dự án đặc biệt

Theo thông báo từ công ty quản lý WAKEONE, Kim Tae Rae của ZEROBASEONE sẽ góp giọng vào một dự án đặc biệt nhằm tôn vinh ban nhạc rock huyền thoại Sanulrim.

Dự án này kỷ niệm 50 năm thành lập Sanulrim bằng cách mời các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ phát hành các bản cover lại những ca khúc kinh điển của nhóm mỗi tháng. Những nhóm nhạc từng tham gia chuỗi sự kiện tri ân này bao gồm các tên tuổi nổi tiếng như Buwhal, YB (Yoon Do Hyun Band), Daybreak, Wonstein, YudabinBand và Touched.

Kim Tae Rae sẽ thể hiện lại ca khúc Hoesang, một bài hát được yêu thích phát hành lần đầu bởi Sanulrim vào năm 1982. Là thành viên của ZEROBASEONE, người được công nhận về tài năng thanh nhạc qua cả hoạt động nhóm và các ca khúc nhạc phim, sự mong chờ dành cho anh ấy khi mang đến màu sắc cảm xúc độc đáo cho bản nhạc kinh điển vượt thời gian này rất cao.

Thông qua công ty quản lý, Kim Tae Rae chia sẻ sự hào hứng của mình: "Thật vinh dự khi được tham gia vào một dự án ý nghĩa như vậy để kỷ niệm 50 năm thành lập Sanulrim. Tôi càng hạnh phúc hơn khi có cơ hội quý giá này để hát lại bài hát mà tôi đã nghe từ khi còn nhỏ. Tôi chân thành chúc mừng Sanulrim nhân kỷ niệm 50 năm ra mắt".

Bản làm lại ca khúc Hoesang của Kim Tae Rae dự kiến ​​sẽ được phát hành trên tất cả các nền tảng âm nhạc trực tuyến lớn vào ngày 23/7, lúc 6h chiều (giờ Hàn Quốc). Trong khi đó, ZEROBASEONE cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại tại Nhật Bản, với EP thứ hai, mang tên Kaikilove.