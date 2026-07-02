'Teach You a Lesson' đã vượt mặt 'The Glory' để làm được điều kỳ tích này

SVO - Bộ phim 'Teach You a Lesson' của Netflix đã vượt qua 'The Glory', leo lên vị trí thứ 5 trong danh sách các phim gốc Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại.

Bộ phim Teach You a Lesson của Netflix tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ trên toàn cầu, vượt qua The Glory để trở thành series phim gốc Hàn Quốc được xem nhiều thứ năm trên Netflix mọi thời đại.

Theo bảng xếp hạng hàng tuần Tudum của Netflix từ ngày 22 đến 28/6, Teach You a Lesson (do Lee Nam Gyu, Kim Da Hee và Moon Jong Ho viết kịch bản, Hong Jong Chan đạo diễn) đứng đầu bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu.

Bộ phim đã ghi nhận 7,3 triệu lượt xem trong tuần, với Netflix tính lượt xem bằng cách chia tổng số giờ xem cho thời lượng của chương trình. Sau khi ra mắt ở vị trí số 1 trong tuần đầu tiên, Teach You a Lesson hiện đã giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng toàn cầu trong bốn tuần liên tiếp.

Bộ phim đã tích lũy hơn 46,6 triệu lượt xem, trở thành series phim gốc Hàn Quốc được xem nhiều thứ năm trên Netflix trong lịch sử nền tảng này. Nó đã vượt qua The Glory, bộ phim ghi nhận 39,7 triệu lượt xem, với cách biệt gần 7 triệu lượt xem.

Bộ phim đã thu hút khán giả trên toàn thế giới, lọt vào Top 10 ở 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim đạt vị trí số 1 tại sáu thị trường, bao gồm Hồng Kông, Nhật Bản và Indonesia.

Dựa trên truyện tranh mạng cùng tên, Teach You a Lesson kể về một cơ quan chính phủ hư cấu được thành lập để bảo vệ quyền lợi của giáo viên. Câu chuyện xoay quanh các thành viên của cơ quan này khi họ giúp đỡ các nạn nhân và đối mặt với các vấn đề trong hệ thống giáo dục.

Trong khi đó, Agent Kim Reactivated xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh toàn cầu, với 6,6 triệu lượt xem. Brave New World đứng thứ 7, còn Notes from the Last Row đứng thứ 8.