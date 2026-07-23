Top 5 đội trưởng ấn tượng nhất mùa 'World Cup 2026'

SVO - Chiếc băng đội trưởng không phải là quyền lực, mà là trách nhiệm. Nó là biểu tượng đòi hỏi phải đặt lợi ích của đội lên trên lợi ích cá nhân. Đây là 5 người đội trưởng mà vai trò và phẩm giá của họ đặc biệt nổi bật nhất mùa 'World Cup' vừa qua.

Đội trưởng không phải là cầu thủ có tiếng nói lớn nhất. Họ là người phải kiềm chế cảm xúc của mình ngay cả khi tức giận hay cảm thấy bị đối xử bất công, và phải đặt lợi ích của toàn đội lên hàng đầu, ngay cả khi họ không thể thi đấu hoặc vai trò của họ bị giảm sút.

Trên sân, họ phải thể hiện những kỹ năng mà đồng đội có thể tin tưởng, và ngoài sân cỏ, họ phải đoàn kết những cầu thủ đang dao động. Đó là vị trí đòi hỏi phải đảm nhiệm đồng thời vai trò của cầu thủ - huấn luyện viên, người lãnh đạo hành động và người lãnh đạo thực thụ.

Cầu thủ thể hiện hoàn hảo nhất vai trò đội trưởng tại World Cup 2026 ở Bắc Mỹ là Rodri (Tây Ban Nha). Rodri đá chính trong cả tám trận đấu của Tây Ban Nha, trấn giữ khu vực giữa sân. Là một tiền vệ phòng ngự, anh không chỉ chặn đứng các đợt tấn công của đối phương mà còn đảm nhận vai trò xác định điểm khởi đầu cho lối chơi xây dựng tấn công và hướng tấn công. Anh dẫn dắt lối chơi kiểm soát bóng của Tây Ban Nha bằng cách thực hiện số lượng đường chuyền nhiều nhất giải đấu và nhận được Quả bóng Vàng, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đội trưởng của đội Á quân Argentina là Lionel Messi. Messi đã ghi 8 bàn thắng (và có 4 pha kiến ​​tạo) trong giải đấu và kiến ​​tạo 2 bàn thắng trong trận bán kết gặp Anh. Anh đã quyết định trận đấu bằng những bàn thắng và pha kiến ​​tạo mỗi khi cần thiết. Messi là một cầu thủ biết hòa nhập kỹ năng của mình vào lối chơi tổng thể của toàn đội.

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane, người dẫn đầu hàng công của Anh với 6 bàn thắng trong giải đấu được đánh giá điềm tĩnh và khéo léo trong bất cứ tình huống nào, từ việc không được ra sân trong trận tranh hạng ba với Pháp, trong khi đang cạnh tranh cho danh hiệu Chiếc giày Vàng, hay việc công khai bảo vệ huấn luyện viên Tuchel, người đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích sau khi bị loại ở bán kết. Anh thừa nhận rằng, Tuchel đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Anh đạt được thành tích tốt nhất trong 60 năm qua, và cho rằng ngay cả một huấn luyện viên đẳng cấp thế giới cũng có thể mắc sai lầm dưới áp lực.

Đội trưởng tuyển Pháp, Kylian Mbappé, đã dẫn dắt đội bóng bằng kỹ năng cá nhân xuất sắc. Anh ghi 10 bàn thắng trong giải đấu và giành Chiếc giày Vàng. Phong cách lãnh đạo của anh bao gồm việc tự mình ghi bàn để vực dậy tinh thần toàn đội trong những thời điểm khó khăn.

Đội trưởng tuyển Na Uy, Martin Ødegaard, là một cầu thủ thiết lập trật tự trên sân. Trong khi Erling Haaland chịu trách nhiệm ghi bàn, Ødegaard kiểm soát hướng chuyền bóng và nhịp độ trận đấu từ phía sau. FIFA đánh giá Ødegaard vừa là đội trưởng của Na Uy vừa là nhân tố trung tâm tạo ra hàng công. Ở Na Uy, những bàn thắng và những phát biểu của Haaland nhận được nhiều sự chú ý hơn, nhưng chính Ødegaard mới là người duy trì trật tự trong trận đấu.

Một đội trưởng trước hết cần có kỹ năng xuất sắc. Để đòi hỏi sự hy sinh và kiên nhẫn từ đồng đội, trước hết người ta phải hoàn thành trách nhiệm của mình trên sân. Tuy nhiên, chỉ kỹ năng thôi là chưa đủ để trở thành một người lãnh đạo thực thụ. Bạn phải tôn trọng đối thủ đồng thời xua tan nỗi sợ hãi của đồng đội, giúp đồng đội chứ không phải bản thân mình trở thành nhân vật chính trong những khoảnh khắc quyết định, và tránh làm lung lay tinh thần toàn đội ngay cả khi bạn không thích những lựa chọn của huấn luyện viên.