'Những chàng trai nhà bên' sẽ trở lại vào tháng Chín

SVO - Boy Next Door thông báo trở lại vào tháng Chín trong buổi hòa nhạc ở Busan vừa qua.

BOYNEXTDOOR đã kết thúc thành công chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của họ, KNOCK ON Vol.2 IN BUSAN được tổ chức tại Sân vận động trong nhà Sajik ở Busan, từ ngày 31/7 đến ngày 2/8. Màn trình diễn sân khấu mới mẻ nhưng đầy 'bùng nổ', tạo đà cho các hoạt động toàn cầu của họ trong nửa cuối năm.

Buổi biểu diễn này đánh dấu điểm dừng chân thứ hai tại Hàn Quốc trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm, sau 18 tháng gián đoạn kể từ chuyến lưu diễn solo đầu tiên, KNOCK ON Vol.1, bắt đầu vào tháng 12/2024. Buổi diễn đã thu hút sự chú ý đáng kể ngay cả trước khi khai mạc, vì được kỳ vọng sẽ tiếp nối năng lượng từ buổi biểu diễn trước đó tại Seoul.

BOYNEXTDOOR đã trình diễn một loạt các bài hát gói gọn hành trình của họ trong ba năm qua kể từ khi ra mắt, bao gồm các ca khúc từ album đầy đủ đầu tiên, HOME, toát lên nguồn năng lượng tự do và trẻ trung độc đáo của nhóm.

Trong concert tại Busan, nhóm đã công bố đĩa đơn kỹ thuật số tiếng Nhật dự kiến ​​phát hành vào ngày 18/8, đây là sản phẩm âm nhạc tiếng Nhật đầu tiên của họ sau một năm. Họ cũng tiết lộ kế hoạch phát hành phiên bản tái bản của album đầy đủ đầu tiên vào ngày 28/9.

Sau khi kết thúc chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc, BOYNEXTDOOR sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc tại K Arena Yokohama, tỉnh Kanagawa từ ngày 21 đến 23/8. Sau đó, họ sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn khắp Nhật Bản, ghé thăm Saga, Osaka, Miyagi và Nagano, lan tỏa sự hào hứng của chuyến lưu diễn đến nhiều địa điểm khác nhau.

Sau khi trở lại Hàn Quốc vào tháng Chín, họ dự kiến ​​sẽ kết thúc chuyến lưu diễn bằng một buổi biểu diễn tại Chiba, vào tháng 10/2026.