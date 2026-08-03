Kính AI xâm nhập các kỳ thi đại học

Kính trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một công cụ mới cho hành vi gian lận học thuật, với hàng loạt vụ việc gần đây phơi bày tiềm năng lạm dụng của chúng, gây áp lực ngày càng lớn lên ngành giáo dục trong việc ứng phó.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Giáo dục Hàn Quốc mới đây đã chỉ thị các sở giáo dục thành phố và tỉnh, thành phân loại kính AI là vật phẩm bị cấm trong phòng thi và giám sát chặt chẽ các thí sinh có hành vi đáng ngờ.

Chỉ thị này được đưa ra sau một loạt vụ gian lận liên quan đến các thiết bị này. Đầu tháng Năm, ba thí sinh đeo kính AI đã bị bắt quả tang trong kỳ thi chứng chỉ Kỹ sư Công nghiệp Điện và Kỹ sư Hệ thống Phòng cháy chữa cháy. Hai thí sinh khác sau đó cũng bị bắt quả tang sử dụng thiết bị này trong bài kiểm tra Tiếng Anh.

Mối lo ngại đang gia tăng trong toàn bộ lĩnh vực giáo dục trước kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT) và các kỳ thi tuyển sinh liên tục. Đây là những kỳ thi quan trọng do nhà nước quản lý, thu hút sự giám sát chặt chẽ do tầm ảnh hưởng của chúng trong quá trình tuyển sinh đại học cạnh tranh khốc liệt ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục vẫn thiếu các biện pháp rõ ràng để ngăn chặn gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Một điểm yếu lớn hơn nữa nằm ở các kỳ thi do trường đại học tổ chức. Không giống như CSAT và các kỳ thi do nhà nước quản lý khác, hành vi gian lận trong các kỳ thi đại học thường không bị xử phạt hình sự, việc thực thi phụ thuộc vào các trường đại học và dẫn đến những lời chỉ trích rằng, họ đã chậm trễ trong việc tăng cường các biện pháp chống gian lận.

Khách tham quan dùng thử kính thông minh AI do Ray-Ban và Meta cùng phát triển tại KT Plaza ở Gwanghwamun, Seoul, ngày 22/7. (Ảnh: Yonhap).

Các trường đại học Hàn Quốc đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vào năm ngoái, sau khi các vụ gian lận hàng loạt phơi bày những thiếu sót trong chính sách quản lý việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của sinh viên.

Mặc dù nhiều trường sau đó đã ban hành hướng dẫn sử dụng AI, nhưng vẫn còn những lo ngại rằng, các biện pháp đối phó của họ không theo kịp sự phát triển nhanh chóng của công nghệ này.

Đại học Quốc gia Seoul cho biết, họ vẫn chưa thảo luận về cách ứng phó với hành vi gian lận học thuật liên quan đến kính AI. ĐH Hàn Quốc, ĐH Nữ sinh Ewha và ĐH Sungkyunkwan cũng báo cáo rằng, họ không có hướng dẫn cụ thể nào, mặc dù họ đang xem xét các biện pháp đối phó khả thi. Mặc dù một số trường đại học đã bắt đầu đưa ra các hướng dẫn, hiệu quả của chúng vẫn chưa chắc chắn.

Khoa Y, ĐH Chung-Ang đã sửa đổi hướng dẫn đánh giá sinh viên vào tháng Chín năm ngoái để cấm kính AI trong phòng thi. Hướng dẫn này cũng bao gồm việc yêu cầu giám thị theo dõi các hành vi đáng ngờ, bao gồm gọng kính quá dày và thí sinh liên tục chạm vào gọng kính của mình. Tuy nhiên, những biện pháp như vậy có thể đã lỗi thời khi kính AI tiếp tục phát triển nhanh chóng.

Kính AI mới nhất của Samsung, được ra mắt vào ngày 22/7, có thiết kế không màn hình, điều khiển bằng giọng nói, với gọng mỏng và trọng lượng nhẹ, khiến chúng khó phân biệt với kính mắt thông thường.

Sự tiến bộ nhanh chóng của các thiết bị AI đang làm dấy lên lo ngại rằng các phương pháp gian lận ngày càng tinh vi sẽ tiếp tục xuất hiện.

Máy tính cầm tay tích hợp AI, được trang bị trí tuệ nhân tạo tạo sinh và camera tích hợp, đã được bán ở nước ngoài, trong khi các thiết bị AI nhỏ gọn như kính áp tròng thông minh cũng đang được phát triển.

Các nhà giáo dục ngày càng cho rằng, sự phát triển nhanh chóng của AI đòi hỏi phải suy nghĩ lại một cách cơ bản về cách đánh giá sinh viên, thay vì chỉ dựa vào các biện pháp chống gian lận nghiêm ngặt hơn.