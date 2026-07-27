'Ngôi sao Baywatch Hawaii' Brandy Ledford tiết lộ từng 'muốn buông xuôi tất cả'

Brandy Ledford, nữ diễn viên từng gây ấn tượng với vai nữ cứu hộ Dawn Masterton trong bộ phim Baywatch: Hawaii hiện có nhiều lý do để ăn mừng. Mới đây, cô đánh dấu cột mốc 14 năm cai nghiện thành công.

Ở tuổi 57, Ledford là một người truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, giáo viên yoga và nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng Passes, nơi cô chia sẻ những nội dung độc quyền và kết nối trực tiếp với người hâm mộ. Tuy nhiên, trước khi tìm lại sự bình yên, nữ diễn viên cho biết, cô từng chạm đến đáy của cuộc đời.

Passes là một nền tảng mạng xã hội và kiếm tiền trực tuyến của Mỹ (thành lập năm 2022 bởi Lucy Guo). Nền tảng này giúp các nhà sáng tạo nội dung (creator) kết nối trực tiếp và kiếm tiền ổn định từ người hâm mộ thông qua nội dung độc quyền, tương tự các mô hình như Patreon hay Fanhouse.

Ledford chia sẻ với Fox News Digital: "Đã có lúc, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của mình buộc phải thay đổi. Tôi lạm dụng chất gây nghiện để trốn tránh cảm xúc. Điều đó gây tổn hại nghiêm trọng đến bản thân, sức khỏe tinh thần và cả gia đình tôi. Đêm cuối cùng trước khi tự nguyện vào cơ sở cai nghiện thực sự là một cơn ác mộng. Tôi không nghĩ mình có thể tìm được lối thoát".

Theo Ledford, chứng nghiện khiến cô rơi vào trạng thái bế tắc, tuyệt vọng và tin rằng không còn điều gì có thể xoa dịu nỗi đau: "Tôi không nghĩ mình còn lối thoát. Rượu không giải quyết được vấn đề. Tôi nghiện thuốc giảm đau theo đơn nhưng chúng cũng không giúp ích gì. Cuối cùng, chúng chẳng thể xóa đi những cảm xúc mà tôi không muốn đối diện. Đó là hy vọng cuối cùng của tôi. Khi nhận ra ngay cả điều đó cũng không còn tác dụng, tôi thực sự chỉ muốn buông xuôi tất cả vì không nhìn thấy lối thoát".

Trước đó, Ledford từng chia sẻ với Basic Magazine rằng, cô vật lộn với chứng nghiện rượu và ma túy trong phần lớn cuộc đời. Theo tạp chí này, cô bắt đầu hút cần sa từ năm 11 tuổi, đến năm 14 tuổi đã sử dụng cocaine và uống rượu. Trước khi tròn 17 tuổi, Ledford hai lần bị bắt vì các hành vi liên quan đến rượu và đến năm 18 tuổi thì nghiện cocaine. Nhiều năm sau, nữ diễn viên cho biết, bước ngoặt đến sau "một đêm thực sự kinh khủng", thời điểm cô nhận ra mình buộc phải thay đổi: "Đó là tình bạn. Tôi không ngờ mình lại tìm được những người bạn thân nhất trong hành trình cai nghiện. Tôi có một nhóm bạn thân đã gắn bó suốt 40 năm, và họ vẫn luôn ở bên tôi. Bên cạnh đó, tôi còn có thêm vài người bạn trong cộng đồng phục hồi. Họ chính là chỗ dựa của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ chỉ cần cai nghiện là cuộc sống sẽ lập tức hoàn hảo. Nhưng tôi biết rằng, nếu tiếp tục duy trì sự tỉnh táo, mọi thứ rồi sẽ dần đi đúng hướng. Đó là điều tôi học được từ những người phụ nữ dũng cảm trong chương trình phục hồi".

Hilary Roberts (bên trái) và Brandy Ledford đến dự Gala "Race To Erase MS" thường niên lần thứ 33, tại khách sạn Fairmont Century Plaza ở Los Angeles, vào ngày 5/6/2026.

Nếu trước đây, Ledford luôn giấu kín cuộc chiến với chứng nghiện, thì giờ đây, cô sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình với hy vọng truyền động lực cho những người đang gặp hoàn cảnh tương tự tìm đến con đường phục hồi: "Tôi đã trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn và đau đớn. Giờ đây, việc có thể dùng chính những trải nghiệm ấy để mang đến sức mạnh và hy vọng cho người khác, cũng như cho chính mình là món quà mà sự tỉnh táo mang lại. Chia sẻ câu chuyện của bản thân cũng là cách giúp chúng tôi tiếp tục duy trì cuộc sống không còn phụ thuộc vào chất gây nghiện. Tôi chưa từng nghĩ mọi người lại muốn nghe những điều mình nói".

Hiện nay, bên cạnh công việc lồng tiếng cho loạt phim hoạt hình King of the Hill, Ledford còn là thành viên Hội đồng quản trị của Red Songbird Foundation – tổ chức phi lợi nhuận do ca sĩ Hilary Roberts thành lập nhằm hỗ trợ những người gặp sang chấn tâm lý, vấn đề sức khỏe tinh thần, rối loạn do sử dụng chất gây nghiện và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). "Tôi rất tự hào khi có cơ hội làm những điều giúp ích cho người khác. Và tôi chỉ muốn tiếp tục con đường đó," Ledford chia sẻ.