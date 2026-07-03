Hiếm có nhóm nhạc nào làm được như Stray Kids

SVO - Mini album 'ATE' của Stray Kids trụ vững trên bảng xếp hạng 'World Albums' của 'Billboard' trong 100 tuần liên tiếp.

Stray Kids đã đạt được một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ với mini-album, ATE trụ vững trên bảng xếp hạng World Albums suốt 100 tuần liên tiếp.

JYP Entertainment nhận định rằng, mini-album, ATE, phát hành ngày 19/7/2024, đã cho thấy sức hút lâu dài mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

Thành tích này giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ tư đầu tiên có album lọt vào bảng xếp hạng World Albums trong 100 tuần, làm nổi bật sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ và bền vững của họ.

Album này lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng vào tuần ngày 3/8/2024 và vẫn giữ vững vị trí đó kể từ đó, chứng tỏ sức hút lâu dài của nó đối với người hâm mộ quốc tế và củng cố vị thế của nhóm như những người tiên phong tạo xu hướng toàn cầu.