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Hiếm có nhóm nhạc nào làm được như Stray Kids

Tuệ Nghi
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SVO - Mini album 'ATE' của Stray Kids trụ vững trên bảng xếp hạng 'World Albums' của 'Billboard' trong 100 tuần liên tiếp.

Stray Kids đã đạt được một cột mốc đáng chú ý trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ với mini-album, ATE trụ vững trên bảng xếp hạng World Albums suốt 100 tuần liên tiếp.

JYP Entertainment nhận định rằng, mini-album, ATE, phát hành ngày 19/7/2024, đã cho thấy sức hút lâu dài mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu.

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Thành tích này giúp Stray Kids trở thành nhóm nhạc K-pop thế hệ thứ tư đầu tiên có album lọt vào bảng xếp hạng World Albums trong 100 tuần, làm nổi bật sự hiện diện toàn cầu mạnh mẽ và bền vững của họ.

Album này lần đầu tiên lọt vào bảng xếp hạng vào tuần ngày 3/8/2024 và vẫn giữ vững vị trí đó kể từ đó, chứng tỏ sức hút lâu dài của nó đối với người hâm mộ quốc tế và củng cố vị thế của nhóm như những người tiên phong tạo xu hướng toàn cầu.

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Stray Kids chính thức lên sóng Disney+, phim tài liệu về chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Dominate" cuối cùng cũng được hé lộ. Một huyền thoại phòng vé tại 61 khu vực trên toàn thế giới, sau thành công vang dội tại rạp chiếu phim, giờ đây họ đang chuẩn bị tấn công vào nền tảng xem phim tại gia OTT. Màn trình diễn trực tiếp gây chấn động toàn cầu của Stray Kids, được Billboard vinh danh là "Nghệ sĩ hàng đầu thế giới", và câu chuyện thực sự đằng sau sân khấu hào nhoáng. Bộ phim tài liệu về buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên của Stray Kids, tác phẩm đã viết nên một chương mới trong lịch sử phim tài liệu K-POP thành công khi đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé tại 61 khu vực trên toàn thế giới và đạt kỷ lục doanh thu cuối tuần mở màn 19,1 triệu đô la Mỹ (khoảng 29,3 tỷ won), cuối cùng cũng sẽ ra mắt trên Disney+. Tác phẩm này ghi lại một cách chân thực năng lượng bùng nổ của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "Dominate", diễn ra tại 35 khu vực với tổng cộng 56 buổi diễn từ tháng 8/2024 đến tháng 10/2025. Đặc biệt, những màn trình diễn lịch sử đánh dấu lần đầu tiên một nhóm nhạc K-POP thế hệ thứ tư ra mắt solo tại sân vận động SoFi ở Los Angeles được tái hiện sống động. Trên hết, đằng sau những màn trình diễn sân khấu rực rỡ, bộ phim tài liệu để lại ấn tượng sâu sắc bằng cách ghi lại những giọt mồ hôi và những suy nghĩ chân thật của các thành viên khi họ theo đuổi sự hoàn hảo giữa lịch trình lưu diễn bận rộn. Đặc biệt, mối liên kết bền chặt giữa tám thành viên mang đến trải nghiệm vô cùng xúc động cho người xem. Từ động lực thúc đẩy họ không ngừng tiến về phía trước cho đến sự chân thành tuyệt đối dành cho người hâm mộ "STAY", những người luôn sát cánh trong mọi hành trình rực rỡ của họ, bạn có thể chứng kiến ​​những khoảnh khắc tuyệt vời và cảm động nhất mà Stray Kids đã tạo ra trên Disney+.
Tuệ Nghi
#Thành tích trên Billboard của Stray Kids #Mini album 'ATE' và sự bền vững #Sức hút toàn cầu của K-pop thế hệ thứ 4 #Đóng góp của JYP Entertainment #Vị trí lâu dài trên bảng xếp hạng World Albums

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