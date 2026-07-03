'Nàng thơ của dòng nhạc Indie Hàn Quốc' lập kỷ lục mới

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ Han Roro đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của ca khúc bán chạy ổn định của mình bằng việc vượt mốc 10 triệu lượt xem với MV cho ca khúc tự sáng tác You Will Fall in Love.

MV cho You Will Fall in Love, một ca khúc nằm trong EP đầu tay Ideal Flight phát hành ngày 29/8/2023, đã vượt mốc 10 triệu lượt xem trên YouTube tính đến nửa đêm hôm nay (ngày 3/7). Mặc dù là ca khúc phụ chứ không phải ca khúc chủ đề, nhưng nó đã nhận được sự lan truyền rộng rãi và tình cảm yêu mến từ người nghe kể từ khi phát hành, ngày càng trở nên nổi bật theo thời gian.

You Will Fall in Love là một bài hát do chính Han Roro viết lời và sáng tác, ra đời trong thời điểm cô tự ghét bản thân và đấu tranh với việc có nên tiếp tục theo đuổi âm nhạc hay không. Nó thể hiện mong muốn của cô ấy là truyền tải niềm tin rằng “một ngày nào đó bạn sẽ yêu tôi”, cho chính bản thân mình, người đang dao động trước một tương lai bất định, cũng như hy vọng chân thành rằng cuối cùng cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc trong tương lai. Đây cũng là một ca khúc bán chạy ổn định của Han Roro, gợi lên sự đồng cảm sâu sắc thông qua sự hòa quyện hài hòa giữa sự nhạy cảm tinh tế và lời bài hát chân thành của cô.

Lấy bối cảnh Hồng Kông (Trung Quốc), MV ghi lại một bầu không khí yên bình nhưng trữ tình thông qua những cảnh sắc giản dị và cuộc sống thường nhật bắt gặp trong những chuyến đi, thay vì một cốt truyện hào nhoáng. Khi tính thẩm mỹ hình ảnh dễ chịu hòa quyện với bài hát, những phản hồi ấm áp liên tục được gửi đến.

Han Roro gần đây đã được công nhận về tiềm năng phát triển không chỉ trong nước mà còn trên thị trường toàn cầu, khi được chọn là nghệ sĩ Hàn Quốc đại diện cho chương trình phát triển nghệ sĩ toàn cầu của YouTube, 2026 Foundry. Hơn nữa, bằng việc giành chiến thắng ở hạng mục Rock/Ballad tại Giải thưởng Âm nhạc Seoul lần thứ 35, cô tiếp tục chuỗi thành công rực rỡ của mình bằng cách thống trị cả khả năng âm nhạc vượt trội và sức hút đại chúng. Trong khi đó, sự chú ý đang tập trung vào những dự định tương lai của Han Roro, người tiếp tục các hoạt động âm nhạc đa dạng dựa trên thế giới âm nhạc độc đáo của riêng mình.