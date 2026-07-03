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Moon Ga Young về chung nhà với Cha Eun Woo

Tuệ Nghi
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SVO - Nữ diễn viên Moon Ga Young ký hợp đồng với Fantagio, gia nhập cùng Kim Seon Ho và Cha Eun Woo.

Nữ diễn viên Moon Ga Young đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với Fantagio, gia nhập công ty quản lý mới cho các hoạt động trong tương lai. Với sự hợp tác mới này, Moon Ga Young giờ đây sẽ cùng chung công ty quản lý với một số diễn viên nổi tiếng như Kim Seon Ho, Cha Eun Woo và Lee Sung Kyung. Fantagio cam kết sẽ hỗ trợ hết mình và không ngừng cho sự nghiệp của cô.

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Moon Ga Young lần đầu ra mắt với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim The Bloody Reunion năm 2006. Qua nhiều năm, cô đã xây dựng một sự nghiệp điện ảnh đa dạng, khẳng định vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu. Cô được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như True Beauty, The Interest of Love, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your MemoryDelightfully Deceitful, phản ánh khả năng diễn xuất đa dạng của mình.

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Moon Ga Young đang được mong chờ trong bộ phim phát sóng vào năm 2027, Whale Star: The Gyeongseong Mermaid, khi xuất hiện bên cạnh 2 'nam thần' Choi Woo Shik và Heo Nam Jun. Trong phim, Moon Ga Young sẽ vào vai cô hầu gái 17 tuổi bị gia đình nghèo bán làm nô lệ, Heo Su A. Sau giấc mơ thấy một con cá voi bị thương, Heo Su A phát hiện Kang Ui Hyeon (Choi Woo Shik), một nhà hoạt động độc lập bị thương nặng, trôi dạt vào bờ và bí mật chăm sóc anh cho đến khi anh hồi phục, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, một vụ ám sát bất thành của đồng đội anh khiến Su A bị câm. Quyết tâm trả thù, Su A đến Gyeongseong, nơi cô vướng vào thế giới nguy hiểm của những chiến sĩ kháng chiến. Trong khi đó, Ui Hyeon, một người ưu tú có học thức và là điệp viên bí mật giỏi về gián điệp và giải mã, đấu tranh với thân phận là con trai của một thẩm phán thân Nhật trong khi cống hiến hết mình cho phong trào độc lập. Khi con đường của họ giao nhau, cả hai đều bị cuốn sâu vào một cuộc chiến thử thách lòng trung thành, quá khứ và trái tim của họ.
Tuệ Nghi
#Chuyển đến công ty Fantagio #Sự nghiệp diễn viên Moon Ga Young #Các dự án phim nổi bật #Hợp tác với diễn viên nổi tiếng #Phát triển sự nghiệp nghệ thuật

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