Moon Ga Young về chung nhà với Cha Eun Woo

Nữ diễn viên Moon Ga Young đã chính thức ký hợp đồng độc quyền với Fantagio, gia nhập công ty quản lý mới cho các hoạt động trong tương lai. Với sự hợp tác mới này, Moon Ga Young giờ đây sẽ cùng chung công ty quản lý với một số diễn viên nổi tiếng như Kim Seon Ho, Cha Eun Woo và Lee Sung Kyung. Fantagio cam kết sẽ hỗ trợ hết mình và không ngừng cho sự nghiệp của cô.

Moon Ga Young lần đầu ra mắt với tư cách là diễn viên nhí trong bộ phim The Bloody Reunion năm 2006. Qua nhiều năm, cô đã xây dựng một sự nghiệp điện ảnh đa dạng, khẳng định vị thế là một nữ diễn viên hàng đầu. Cô được biết đến rộng rãi qua các vai diễn trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như True Beauty, The Interest of Love, Welcome to Waikiki 2, Find Me in Your Memory và Delightfully Deceitful, phản ánh khả năng diễn xuất đa dạng của mình.