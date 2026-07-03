Yoo Ah In trở lại màn ảnh rộng

Theo một nguồn thông tin ngày 3/7, Yoo Ah In được cho là đã xác nhận sẽ tham gia bộ phim sắp tới Vampire (tên tạm thời).

Vampire là dự án mới nhất của đạo diễn Jang Jae Hyun, người đã khẳng định vị thế của mình là một nhà làm phim hàng đầu trong thể loại huyền bí với các phim The Priests, Svaha: The Sixth Finger và Exhuma. Phim kể về một thợ săn ma cà rồng, một linh mục và những người có cuộc sống gắn bó với họ khi họ truy đuổi ma cà rồng. Bộ phim quy mô lớn này cũng được cho là có sự tham gia của một số diễn viên Nga nổi tiếng bên cạnh dàn diễn viên Hàn Quốc.

Yoo Ah In được cho là sẽ vào vai một thợ săn ma cà rồng, trong khi Lee Sung Min được cho là sẽ vào vai một linh mục. Yoon Kyung Ho cũng được cho là đã tham gia dàn diễn viên.

Đáp lại thông tin này, một đại diện từ nhà đầu tư và phân phối phim NEW cho biết: “Chưa có gì được xác nhận cả”. Người đại diện nói thêm: “Chúng tôi hiện đang phối hợp với nhiều diễn viên, bao gồm cả những người đã được đề cập. Chúng tôi sẽ chia sẻ thêm thông tin khi dàn diễn viên được hoàn thiện”, thể hiện lập trường thận trọng về thông tin này. Đạo diễn Jang Jae Hyun trước đó cũng đã phủ nhận tin đồn, nói rằng đó là “hoàn toàn không đúng sự thật”. Ông giải thích rằng kịch bản vẫn chưa hoàn thành và mặc dù gần đây ông đã liên lạc với Yoo Ah In để hỏi thăm tình hình của anh ấy, nhưng ông chưa bao giờ chính thức mời anh ấy tham gia dự án.

Nếu được xác nhận, Vampire sẽ đánh dấu dự án diễn xuất mới đầu tiên của Yoo Ah In sau khoảng 4 năm, kể từ khi anh tạm ngừng hoạt động nghệ thuật sau khi vướng vào các cáo buộc liên quan đến ma túy vào năm 2022.

Vampire dự kiến ​​sẽ bắt đầu giai đoạn tiền sản xuất sớm, với lịch quay phim dự kiến ​​khởi chiếu vào đầu tháng Mười.