Lee Jong Suk khoe body khiến cộng đồng mạng 'say đắm'

Lee Jong Suk lại khiến người hâm mộ say đắm một lần nữa và lần này là từ một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Vào ngày 3/7, nam diễn viên đã đăng một loạt ảnh nghỉ dưỡng lên mạng xã hội mà không kèm theo bất kỳ chú thích nào, để những bức ảnh tự nói lên tất cả. Những hình ảnh cho thấy, anh đang tắm nắng tại một khu nghỉ dưỡng nhiệt đới, với những hàng cọ và làn nước màu ngọc lam.

Một vài bức ảnh đời thường cho thấy, Lee Jong Suk mặc áo thun trắng cổ bẻ, quần short đen và kính râm, trông cực kỳ phong cách. Nhưng có một bức ảnh đặc biệt đang gây xôn xao trên mạng, bức ảnh anh cởi trần khi đang bơi, khoe trọn bờ vai rộng và tấm lưng săn chắc. Người hâm mộ khi xem ảnh đã phản ứng nhiệt tình: Không ngạc nhiên khi IU phải lòng anh ấy; Cơ lưng của anh ấy thật tuyệt vời; Trông giống như một bộ ảnh chụp trong kỳ nghỉ...

Lee Jong Suk đã công khai mối quan hệ với IU từ năm 2023, và nhìn vào vẻ rạng rỡ trong kỳ nghỉ này, rõ ràng cuộc sống của anh đang tràn ngập màu hồng. Hiện anh đang chờ đợi sự ra mắt dự án tiếp theo của mình, loạt phim mới trên Disney+, The Remarried Empress, đóng cặp cùng Shin Min Ah.