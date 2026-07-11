'Hoa hậu Việt Nam' Huỳnh Thị Thanh Thủy ngày càng quyến rũ, không ngại thử phong cách thời trang táo bạo

SVO - Huỳnh Thị Thanh Thủy hiện là một trong các 'Hoa hậu Việt Nam' đắt show nhất nhì showbiz Việt. Cô trở thành tên tuổi được các nhãn hàng lẫn sự kiện giải trí săn đón hàng đầu.

Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2002) sở hữu chiều cao 1,76m và số đo ba vòng 80 - 63 - 94cm. Năm 2022, cô đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam do Báo Tiền Phong tổ chức.

Trước đó, Thanh Thủy đã đoạt danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) và Á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch TP. Đà Nẵng, năm 2021.

Nối tiếp bảng thành tích của mình, Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu Quốc tế - Miss International năm 2024.

Sau hành trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Việt Nam Thanh Thủy từng bước ghi dấu ấn tài năng trong showbiz Việt. "Nàng Hậu" xuất hiện trên nhiều sàn diễn thời trang đình đám.

Hoa hậu Thanh Thủy còn trở thành gương mặt đắt show quảng cáo từ nhiều nhãn hàng lớn. Cô còn thử sức với lĩnh vực diễn xuất, khi góp mặt trong hàng loạt MV của V-pop bên cạnh các giọng ca đình đám như SOOBIN, Đức Phúc...

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy còn gây chú ý truyền thông với tin tức hẹn hò cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Thông tin này đã nhanh chóng 'bùng nổ' mạng xã hội. Chuyện hẹn hò của Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy dù chưa được chính chủ lên tiếng xác nhận nhưng đã được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền".

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy được khen ngợi bởi phong cách thời trang ngày càng táo bạo, quyến rũ. "Nàng Hậu" không ngần ngại chọn các trang phục cắt xẻ gợi cảm, khoe trọn vóc dáng trong mơ.

Từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 đến nay, Huỳnh Thị Thanh Thủy dần dần trở thành một nữ nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động. Cô không ngần ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Khi Hoa hậu Việt Nam 2026 đang khởi động và tuyển sinh trên toàn quốc, Thanh Thủy cũng là gương mặt xuất hiện để hỗ trợ, quảng bá cho cuộc thi. Thanh Thủy là một thí sinh được chú ý ngay khi vòng sơ khảo, với danh hiệu Hoa khôi và Á khôi. Do vậy, các thí sinh mùa giải năm nay cũng sẽ có ưu thế.

Thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi, Người đẹp Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi Chung khảo, nếu như thí sinh đó phù hợp các quy định nhân trắc cũng như các quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định của cuộc thi.