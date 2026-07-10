Timothée Chalamet, Robert Pattinson và Zendaya gây ấn tượng mạnh với 'Dune: Hành tinh cát - Phần ba'

SVO - Poster và trailer chính thức của 'bom tấn' sử thi 'Dune: Hành tinh cát - Phần ba' đã chính thức được hé lộ, mang đến cái nhìn toàn diện và bùng nổ nhất về chương cuối cùng thuộc bộ ba phim khoa học viễn tưởng sử thi kinh điển được cả thế giới mong đợi.

Dune: Hành tinh cát - Phần ba lấy bối cảnh gần hai thập kỷ sau khi Paul Atreides nắm quyền kiểm soát Đế chế. Giờ đây, khi đã trở thành một Hoàng đế tàn nhẫn, Paul phải đối mặt với những hậu quả từ chính sự cai trị của mình. Những đồng minh cũ trở lại, những mối đe dọa mới trỗi dậy, và cả sự phản bội luôn lẩn khuất trong bóng tối.

Bị ám ảnh bởi viễn cảnh đế chế sụp đổ cùng sự trở lại của một người anh từng yêu thương, Paul bị cuốn vào một âm mưu hủy diệt, mà trung tâm của bí mật ấy lại chính là Chani.

Cuộc nổi dậy dần nhen nhóm, những kẻ thù ngày một áp sát. Chính lúc này đây, Paul sẽ phải đối diện với cái giá thực sự của quyền lực, đánh đổi bằng định mệnh của những người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Trong đoạn trailer, nhân vật chính Paul Atreides xuất hiện đầy vụn vỡ và u sầu sau khi khơi mào cuộc thánh chiến đẫm máu tàn phá liên thiên hà. Bên cạnh dàn nhân vật chính quen thuộc, Dune: Hành tinh cát - Phần ba sẽ đón chào hàng loạt cái tên đình đám mới từng “gây bão” khi được tiết lộ.

Robert Pattinson sẽ trở thành phản diện chính Scytale. Đây là một kẻ có khả năng thay hình đổi dạng, rắp tâm lật đổ Hoàng đế và tạo ra một cuộc thay đổi thể chế toàn diện. Dune: Hành tinh cát - Phần ba cũng đánh dấu bộ phim thứ ba mà Robert Pattinson và Zendaya hợp tác trong năm nay, sau The drama và The Odyssey.

Như đã được công bố trong phần hai, Anya Taylor-Joy sẽ vào vai Alia Atreides, em gái của Paul. Trong bối cảnh phần ba, Alia giờ đã trưởng thành và trở thành một tín đồ nhiệt thành của anh trai mình.

Cùng với đó, nhân vật Duncan Idaho của Jason Momoa, là người đã anh dũng hy sinh để bảo vệ Gia tộc Atreides vào đêm phản loạn trong phần một sẽ có màn hồi sinh ở chương cuối này.

Sự trở lại tưởng chừng là “món quà” cho Paul này thực chất lại là âm mưu đầy hiểm độc của Scytale, đẩy vị Hoàng đế đến sự giằng xé tột cùng khi đứng trước vận mệnh của người mình từng hết lòng yêu quý.