Không nhận ra 'cặp đôi trăm tỷ' Thu Trang và Tiến Luật khi sang trọng hết cỡ giữa không gian nghèo nàn

SVO - Phim 'Quý tử vượt giàu' do Thu Trang và Tiến Luật đóng chính đã tung poster đặc biệt cùng bộ ảnh thời trang, đánh dấu màn 'lột xác' đầy bất ngờ của cặp đôi này.

Lần đầu tiên vào vai vợ chồng trên màn ảnh rộng, Thu Trang và Tiến Luật xuất hiện với diện mạo sang trọng, thời thượng, khác xa hình ảnh giản dị, chân chất trong những vai diễn trước đó. Thế nhưng, ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là hàng loạt chi tiết đối lập giữa giàu và nghèo được cài cắm xuyên suốt, khiến thân phận thật của ông Phát và bà Diệp càng trở nên khó đoán.

Poster đặc biệt tiếp tục khai thác thủ pháp tương phản thông qua loạt chi tiết giàu tính ẩn dụ. Giữa căn nhà cũ kỹ, với bức tường bạc màu, tủ sách cũ và chiếc quạt máy phủ dấu vết thời gian, vợ chồng Phát - Diệp lại bước ra từ cánh cửa tủ quần áo trong những bộ trang phục lộng lẫy như vừa xuất hiện trên thảm đỏ.

Hình ảnh cánh cửa tủ quần áo mở toang như một “cánh cổng” bước sang cuộc sống giàu sang, kết hợp cùng dòng tagline: “Một bước vượt giàu hay làm màu phông bạt?”. Điều này càng khiến khán giả tò mò, liệu đây là màn đổi đời ngoạn mục hay chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che giấu sự thật phía sau.

Ngoài ra, bộ ảnh thời trang của "cặp đôi trăm tỷ" này tiếp tục khắc họa một diện mạo hoàn toàn khác biệt của Thu Trang và Tiến Luật trong Quý tử vượt giàu. Với những thiết kế mang tinh thần thời trang cao cấp, bảng màu trầm sang trọng, cùng thần thái tự tin, cả hai hóa thân thành một cặp đôi quyền lực, hào nhoáng nhưng vẫn ẩn chứa nhiều bí ẩn.

Là một trong những cặp vợ chồng được yêu mến của làng giải trí Việt, Thu Trang và Tiến Luật ghi dấu với khán giả nhờ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng sự ăn ý trong nghệ thuật. Chính sự đồng điệu được vun đắp qua nhiều năm gắn bó, kết hợp với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, hứa hẹn sẽ giúp cả hai mang đến hình ảnh vợ chồng Phát - Diệp vừa chân thực, vừa duyên dáng trên màn ảnh rộng.

Quý tử vượt giàu là phim điện ảnh hài dành cho cả gia đình, do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên Thu Trang, Tiến Luật, Hạo Khang và Đình Dương. Bộ phim xoay quanh cặp vợ chồng Diệp - Phát và hành trình “dở khóc dở cười” khi cả hai cùng nuôi dạy cậu con trai tên Phú Quý.

Với những tình tiết vui vẻ nhằm đẩy mạnh tính giải trí, bộ phim từ từ mở ra góc nhìn đa chiều về tình thân, sự trưởng thành và khát khao được lắng nghe của cả cha mẹ lẫn con cái.