World Cup đang rất gay cấn nhưng Footgolf cũng sắp 'lên ngôi'?

Mặc dù bóng đá và golf khác nhau đến mức dường như hoàn toàn không tương thích, nhưng đã xuất hiện một môn thể thao mới có tên Footgolf, nơi hai môn thể thao này gặp nhau, hòa làm một và trở nên phổ biến như một môn thể thao độc đáo.

Nguồn gốc chính xác của Footgolf vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, người ta biết chính thức rằng, nó được khởi xướng lần đầu tiên tại Tây Ban Nha vào năm 2008 bởi Juan Manuel Asensi, cựu cầu thủ bóng đá của FC Barcelona.

Luật chơi chính thức được thiết lập sau khi giải đấu Footgolf 9 lỗ đầu tiên được tổ chức tại Hà Lan vào năm 2009. Kể từ đó, nó đã lan rộng toàn cầu khi được giới thiệu đến các quốc gia như Bỉ, Hungary và Argentina.

Năm 2012, Liên đoàn Footgolf Quốc tế (FIFG) được thành lập, và Giải vô địch Footgolf thế giới đầu tiên được tổ chức tại Budapest, Hungary, với sự tham gia của tám quốc gia. Giải vô địch Footgolf thế giới lần thứ 4, được tổ chức tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ vào năm 2023, đã thu hút tổng cộng 972 người chơi đến từ 39 quốc gia.

Hiện nay, môn thể thao này đã phát triển đến mức có tới 41 quốc gia thành viên, bao gồm 22 quốc gia châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, 6 quốc gia Nam Mỹ như Argentina, Brazil, Bolivia, Chile, Paraguay và Uruguay, 7 quốc gia châu Á và châu Đại Dương như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Úc, 5 quốc gia Bắc Mỹ như Canada, Cộng hòa Dominica, Honduras, Mexico và Hoa Kỳ và Nam Phi.

Luật chơi rất đơn giản. Ngoại trừ việc sử dụng chân thay vì gậy và tăng kích thước lỗ lên 21 inch để vừa với quả bóng đá, luật chơi không khác biệt đáng kể so với môn golf truyền thống. Người chơi hoàn thành một vòng 9 hoặc 18 lỗ, và người chơi nào có số cú "sút bóng" ít nhất sẽ thắng. Các giải đấu chính thức được chơi trong hai vòng, mỗi vòng 18 lỗ.

Địa điểm thi đấu sử dụng các sân golf hiện có hoặc được vận hành như các sân footgolf chuyên dụng. Các lỗ được tạo ra ở khu vực cỏ rậm để bảo vệ khu vực green (khu vực bao quanh hố golf), và người chơi mang giày futsal thay vì giày bóng đá thông thường để bảo vệ sân.

Ưu điểm lớn nhất của Footgolf chắc chắn là vì được chơi bằng chân và bóng đá, bất cứ ai, bất kể tuổi tác hay giới tính đều có thể dễ dàng tham gia. Phí chơi cũng rất phải chăng.