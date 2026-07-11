'Ông hoàng phim kinh dị' Quang Tuấn 'trốn vợ con' cùng Khả Như và Tiêu Minh Phụng đi làm phục vụ

SVO - Khả Như, Quang Tuấn, Tiêu Minh Phụng góp mặt tại chương trình 'Wow Ho Chi Minh City' và mang đến nhiều góc nhìn thú vị của thành phố này.

Món ăn đầu tiên mà tour Wow Ho Chi Minh City muốn mời các nghệ sĩ thưởng thức chính là món hủ tiếu nam vang. Tại quán ăn, vì quá đông khách, các nghệ sĩ đã quyết định xắn tay áo làm nhân viên phục vụ.

Sự nhiệt tình và lịch sự của họ nhận được cơn mưa lời khen từ thực khách. Sau những phút giây lao động hăng say, họ cùng nhau vào gian bếp để tận mắt chiêm ngưỡng quá trình thực hiện một tô hủ tiếu kỳ công.

Khả Như, Quang Tuấn, Tiêu Minh Phụng di chuyển bằng xe máy đến chợ Bà Chiểu. Tại đây, bộ ba nghệ sĩ đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị. Họ được tiểu thương nhận ra và chào đón nồng nhiệt. Tiêu Minh Phụng còn ngẫu hứng hò tặng một tiểu thương. Trong khi đó, Quang Tuấn tranh thủ mua tặng vợ một đôi guốc.

Hành trình tour dừng chân tại Lăng Ông Bà Chiểu. Đây là công trình văn hóa tâm linh gần 200 năm tuổi, một trong những biểu tượng tín ngưỡng cổ kính và tiêu biểu nhất TP. HCM. Di tích này mang đậm dấu ấn đặc sắc của văn hóa Nam Bộ thời kỳ đầu và là điểm đến du lịch nổi tiếng bậc nhất.

Ngày nay, Lăng Ông gắn bó sâu sắc với đời sống tâm linh của người dân thành phố, nơi nhiều thế hệ duy trì nét văn hóa đến xin xăm, xin lộc vào mỗi dịp Tết Âm lịch. Đặc biệt, những năm gần đây, Lăng Ông thu hút giới trẻ nhờ phong trào chụp ảnh cổ phục phát triển mạnh.

Rời Lăng Ông, tour guide Khả Như cùng hai vị du khách Quang Tuấn và Tiêu Minh Phụng đã lựa chọn water bus - xe buýt đường thủy làm phương tiện để di chuyển sang Khu du lịch Bình Quới 1. Lựa chọn này không chỉ là một chuyến đi đơn thuần, mà còn là cách bộ ba trực tiếp chạm vào "mạch đập" của văn hóa sông nước Nam Bộ.

Khép lại chuyến đi, Tiêu Minh Phụng xúc động chia sẻ: 'Hôm nay, chúng tôi được tham gia một chương trình rất ý nghĩa để tìm hiểu về những giá trị văn hoá. Những điều mà mình đã học nhưng chưa được chứng kiến nhiều".

Quang Tuấn bày tỏ: "Qua chương trình, tôi vừa được ăn, được nói, được gói mang về, được cho thêm kiến thức. Xưa giờ không biết nơi mình sống có những di tích và sự giao thoa văn hoá như thế nào. Qua chương trình này, tôi biết nhiều hơn về lịch sử của cha ông chúng ta".