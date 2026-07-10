'Đặc vụ Kim' đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy

SVO - Theo kết quả phân tích dữ liệu lớn về danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy, 'Agent Kim Reactivated' (tên Việt: 'Đặc vụ Kim tái khởi động') dẫn đầu về độ 'hot'.

Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích 70.592.642 dữ liệu lớn về thương hiệu từ 21 bộ phim truyền hình nổi tiếng từ ngày 9/6 đến ngày 9/7, đo lường mức độ tương tác của người tiêu dùng với thương hiệu, khối lượng giao tiếp, mức độ tiêu thụ truyền thông, mức độ lan tỏa thương hiệu và khối lượng tiêu thụ. Trong phân tích danh tiếng thương hiệu phim truyền hình, Chỉ số Danh tiếng Thương hiệu được phân tích dựa trên giá trị tham gia, giá trị giao tiếp, giá trị truyền thông, giá trị cộng đồng và giá trị lượt xem. Một thuật toán phân tích giá trị nội dung cũng đã được sử dụng cho phân tích danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng này.

Chỉ sau bốn tập, "Đặc vụ Kim tái khởi động" đã vượt qua "ngưỡng 20%" bằng cách đạt tỷ lệ người xem toàn quốc là 21,6% và cao nhất là 25,1%. Hơn nữa, phim đã khẳng định vị thế là phim ăn khách toàn cầu hàng đầu năm 2026, đứng đầu hạng mục phim không nói tiếng Anh của Netflix, chiếm vị trí số 1 tại 11 quốc gia và lọt vào Top 10 tại 79 quốc gia, đồng thời đứng đầu về độ nổi tiếng cả trong phim truyền hình và phim OTT cũng như dàn diễn viên. Các thuật ngữ như 'vững chắc', 'đột phá' và 'thành công' của phim được phân tích ở mức cao. Trong phân tích từ khóa, 'So Ji-sub', 'Yoon Kyung-ho' và 'xếp hạng' được phân tích ở mức cao. Trong phân tích tỷ lệ tích cực-tiêu cực, tỷ lệ tích cực được phân tích ở mức 94,79%.

Tập thứ năm của "Đặc vụ Kim tái khởi động" phát sóng hôm nay (10/7) sẽ tiếp tục kể về thời trẻ của ba nhân vật. Ê kíp sản xuất cho biết mối quan hệ đặc biệt giữa ba nhân vật, được xây dựng ngay cả trước khi họ trở thành những "ông bố đeo kính", sẽ được khai thác sâu hơn trong những tập tiếp theo của câu chuyện.

Xếp sau Agent Kim Reactivated (tựa Việt: Đặc vụ Kim tái khởi động) trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy gồm: Brave New World, Rookie Employee Kang, True Education, Love Prescription, Our Happy Day, The First Man, Doctor Someboy, Legend of the Cook, Go to Work Tomorrow!, Red Pearl, The Boy at the End of the Row, 50 Percent, Husbands, Dear X, Pachinko, Kirigo, Weak Hero, The Plaza, Simu-myeon Yeonri-ri và Gangnam B-Side...