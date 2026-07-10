'Đặc vụ Kim' đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy

SVO - Theo kết quả phân tích dữ liệu lớn về danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy, 'Agent Kim Reactivated' (tên Việt: 'Đặc vụ Kim tái khởi động') dẫn đầu về độ 'hot'.
Viện Nghiên cứu Danh tiếng Doanh nghiệp Hàn Quốc đã phân tích 70.592.642 dữ liệu lớn về thương hiệu từ 21 bộ phim truyền hình nổi tiếng từ ngày 9/6 đến ngày 9/7, đo lường mức độ tương tác của người tiêu dùng với thương hiệu, khối lượng giao tiếp, mức độ tiêu thụ truyền thông, mức độ lan tỏa thương hiệu và khối lượng tiêu thụ. Trong phân tích danh tiếng thương hiệu phim truyền hình, Chỉ số Danh tiếng Thương hiệu được phân tích dựa trên giá trị tham gia, giá trị giao tiếp, giá trị truyền thông, giá trị cộng đồng và giá trị lượt xem. Một thuật toán phân tích giá trị nội dung cũng đã được sử dụng cho phân tích danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng này.
Xếp sau Agent Kim Reactivated (tựa Việt: Đặc vụ Kim tái khởi động) trong bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu phim truyền hình tháng Bảy gồm: Brave New World, Rookie Employee Kang, True Education, Love Prescription, Our Happy Day, The First Man, Doctor Someboy, Legend of the Cook, Go to Work Tomorrow!, Red Pearl, The Boy at the End of the Row, 50 Percent, Husbands, Dear X, Pachinko, Kirigo, Weak Hero, The Plaza, Simu-myeon Yeonri-ri và Gangnam B-Side...