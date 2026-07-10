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Đây là nhóm nhạc thần tượng ảo duy nhất làm được điều này

Tuệ Nghi
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SVO - Nhóm nhạc thần tượng ảo, B THE HOOD leo lên bảng xếp hạng YouTube Shorts, với đĩa đơn trước khi ra mắt 'Lowkey'.

B THE HOOD, một nhóm nhạc thần tượng ảo thế hệ mới, đang thu hút sự chú ý trước khi chính thức ra mắt, khi đĩa đơn phát hành trước của họ leo lên các bảng xếp hạng video ngắn.

Đĩa đơn kỹ thuật số phát hành trước Lowkey của nhóm đã lọt vào bảng xếp hạng YouTube Shorts hằng ngày ở vị trí thứ 21 vào ngày 29/6 và đạt đỉnh ở vị trí thứ 14 vào ngày 2/7. Nó cũng lọt vào vị trí thứ 34 trên bảng xếp hạng YouTube Shorts hằng tuần từ ngày 26/6 đến ngày 2/7, một kết quả đáng chú ý đối với một nghệ sĩ ảo lọt vào bảng xếp hạng trước khi chính thức ra mắt.

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Lowkey kết hợp tiếng trống trap mạnh mẽ với âm thanh synth lo-fi mộng mơ, mang đậm phong cách thập niên 1980. Giai điệu thư giãn, phù hợp với đầu Hè, đã lan rộng thành nhạc nền cho các video ngắn và các thử thách.

Nhóm nhạc năm thành viên của LEVVELS gồm Eon, Jace, PER B, Kyryu và Luan, kết hợp hình ảnh 3D chất lượng cao và không khí đường phố với các hoạt hình ngắn độc đáo mô tả các thành viên thích nghi với cuộc sống trên Trái đất. "Nhiều nội dung ra mắt kết hợp giữa sự nhạy bén và công nghệ của B THE HOOD sẽ được công bố tuần tự", một đại diện của LEVVELS cho biết. Đĩa đơn phát hành trước Lowkey hiện đã có trên các nền tảng âm nhạc.

Tuệ Nghi
#Nhóm nhạc ảo thế hệ mới #Thành công trên YouTube Shorts #Đĩa đơn trước ra mắt #Phong cách âm nhạc thập niên 80 #Hợp tác công nghệ và hình ảnh 3D

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