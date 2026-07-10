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Thay vì xuất hiện trên sân tập, Haaland lại xuất hiện ở đây

Linh Vân
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SVO - Haaland được phát hiện tại sân golf trước vòng tứ kết, gây bất ngờ cho cả người hâm mộ bóng đá và golf.

Trong khi World Cup đang diễn ra sôi nổi, hai bức ảnh thú vị đã được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cả người hâm mộ bóng đá lẫn golf. Những bức ảnh này thú vị đến mức ngay cả trang tin golf của Mỹ, Golfweek, cũng đã đăng tải chúng.

Nhân vật chính không ai khác, ngoài Erling Haaland, tiền đạo 'ngôi sao' của đội tuyển bóng đá quốc gia Na Uy hiện đang tham dự World Cup. Những bức ảnh Haaland ngồi trên xe golf tại một sân golf đã được tiết lộ trên mạng xã hội bởi một người tự xưng là thành viên của đội tuyển quốc gia Na Uy.

Địa điểm được biết đến là nơi Haaland đã chơi golf là CLB Golf Turnberry Island ở Aventura, Florida. Địa điểm này nằm trong khu phức hợp thể thao từng là trại huấn luyện của đội tuyển bóng đá quốc gia Hàn Quốc tại Mỹ trước thềm World Cup 2014 ở Brazil.

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Có vẻ như Na Uy, sau khi tiến vào tứ kết World Cup 2026, đã đến nghỉ ngơi gần sân vận động Miami trước trận đấu với Anh. Mặc dù chưa có đoạn video nào ghi lại cảnh anh chơi golf được công bố, nhưng một bức ảnh của Haaland đã được đăng tải kèm theo biểu tượng cảm xúc hình cú đánh golf.

Nhiều người hâm mộ bóng đá và golf đã truy cập tài khoản mạng xã hội để cổ vũ Haaland, người dường như đã đến một sân golf gần nơi ở của mình để giải tỏa căng thẳng sau vòng 16 đội, trong ngày nghỉ của đội tuyển quốc gia. Haaland hiện đang cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới tại World Cup 2026 cùng với Lionel Messi (Argentina) và Kylian Mbappé (Pháp).

Linh Vân
#Haaland và hoạt động golf #Tham gia giải vô địch bóng đá CONCACAF #Nghỉ ngơi sau World Cup #Ảnh chơi golf trên mạng xã hội #Nội dung và hình ảnh thể thao đa dạng

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