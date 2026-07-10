Haaland và câu trả lời không như mong đợi về cơ hội của Na Uy

SVO - Nếu có một điều bạn nhận được từ 'siêu sao' người Na Uy Erling Haaland, đó là sự trung thực. Hay đó là những 'trò chơi tâm lý đẳng cấp thế giới'? Có lẽ là ở đâu đó giữa hai điều ấy.

Haaland đã trả lời phỏng vấn báo chí trước trận tứ kết gặp Anh vào 4h sáng Chủ nhật, ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại World Cup 2026, nơi anh nói rằng người hâm mộ Anh "chắc chắn" nên tự tin sẽ tiến vào bán kết.

Hơn 27.000 cổ động viên Na Uy đã lấp đầy sân vận động Ullevaal (Na Uy) để chứng kiến ​​đội tuyển của họ vào tứ kết và màn ăn mừng quả thật không làm người hâm mộ thất vọng.

Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup trong lịch sử, sau 28 năm vắng bóng trên đấu trường quốc tế. Haaland, người lần đầu tiên tham dự World Cup và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Na Uy, đã thúc đẩy chuỗi trận thắng của đội tuyển quốc gia đến thời điểm này. Anh đã ghi được 7 bàn thắng, chỉ kém người dẫn đầu danh hiệu Vua phá lưới hiện tại một bàn. Nhưng khi được hỏi về cơ hội vô địch World Cup của Na Uy, Haaland trả lời phóng viên: "Vẫn rất thấp. Tôi nghĩ, có một vài ứng cử viên sáng giá, Anh là một trong số đó. Có lẽ, các bạn (phóng viên) nên gây áp lực tối đa lên các cầu thủ Anh”, Haaland nói thêm với một tiếng cười.

Haaland, người đã ghi hai bàn thắng giúp Na Uy đánh bại Brazil ở vòng 16 đội cũng được nhắc lại về lời châm chọc của anh dành cho Arsenal vào năm 2024, khi anh nói với "Pháo thủ" (biệt danh của Arsenal) rằng hãy “giữ thái độ khiêm tốn”.

Khi được hỏi liệu người hâm mộ "Tam sư" có nên “giữ thái độ khiêm tốn” hay không, anh trả lời: “Mọi người nên giữ thái độ khiêm tốn. Họ nên tự tin rằng, mình chắc chắn sẽ tiến vào vòng tiếp theo, đó là Anh mà”.

Tuy nhiên, khi được hỏi, liệu áp lực có đè nặng lên tuyển Anh trong trận tứ kết hay không, Haaland nói: “Vâng, chắc chắn rồi!”. Tiền đạo của Manchester City này sinh ra ở Anh và tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ tại Ngoại hạng Anh. Giờ đây, anh sẽ đối đầu với đất nước nơi mình sinh ra: “Đó là một trận đấu đặc biệt. Đối với tôi, nó vô cùng đặc biệt, bởi vì tôi chơi ở Anh và tôi sinh ra ở Anh, và bạn cũng được thi đấu với các đồng đội của mình. Đây là một trò chơi thú vị và sẽ rất hay”.