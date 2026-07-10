Giành Huy chương Vàng tại Singapore, Đặng Công Danh viết tiếp giấc mơ âm nhạc bằng sự bền bỉ

SVO - Với nam sinh năm thứ hai Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đây không chỉ là thành tích quốc tế đầu tiên mà còn là 'quả ngọt' sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi đam mê bằng sự kỷ luật và nỗ lực không ngừng.

Tại Asia Arts Festival 2026, Đặng Công Danh đã một lần nữa giúp hai tiếng "Việt Nam" được vang lên ở bục cao nhất. Không chỉ thể hiện xuất sắc ở những phần thi trước, tại bảng thi nâng cao, Công Danh lựa chọn aria (bắt nguồn từ tiếng Ý có nghĩa là "khúc ca" hay "điệu nhạc") It Ain't Necessarily So, trích từ vở opera jazz nổi tiếng Porgy and Bess của George Gershwin. Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, ca sĩ Đào Nguyên Vũ (Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), nam sinh dành nhiều tháng để hoàn thiện từng chi tiết của tiết mục, từ kỹ thuật thanh nhạc, xử lý tiết tấu, cách kể câu chuyện bằng âm nhạc đến phong thái biểu diễn trên sân khấu.

Sự chuẩn bị nghiêm túc ấy đã giúp Công Danh chinh phục hội đồng giám khảo và giành Huy chương Vàng. Không chỉ vậy, trong lễ trao giải, Giám đốc cuộc thi còn bất ngờ hát lại câu mở đầu trong phần trình diễn của nam sinh Việt Nam như một lời khen dành cho tiết mục. Sau khi bước xuống sân khấu, nhiều khán giả quốc tế chủ động đến bắt tay, chúc mừng và chia sẻ sự yêu thích đối với phần biểu diễn của Công Danh.

Đặng Công Danh khiến Ban giám khảo và bạn bè quốc tế ấn tượng với phần thi của mình.

Theo giảng viên Đào Nguyên Vũ, điều khiến anh ấn tượng nhất ở học trò không chỉ nằm ở chất giọng mà còn là tinh thần tự học và thái độ làm nghề nghiêm túc: "Công Danh không phải người có xuất phát điểm quá thuận lợi nhưng lại sở hữu sự bền bỉ hiếm thấy. Em luôn chủ động tìm tòi, học ngoại ngữ, đọc thêm tài liệu, rèn luyện thể lực và nghiên cứu kỹ mỗi tác phẩm trước khi bước lên sân khấu. Đó là nền tảng rất quan trọng để trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp".

Sinh năm 2006 tại Hải Phòng, Công Danh theo đuổi âm nhạc từ năm học lớp 4. Năm lớp 12, để thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Công Danh từng phải vượt qua nhiều thử thách. Có ngày tan học lúc 17h, Công Danh vội lên xe, ăn tối ngay trên đường để kịp buổi học thanh nhạc. Đến khoảng 21h kết thúc buổi học, cậu lại bắt chuyến xe muộn trở về Hải Phòng. Không ít hôm ngủ lại nhà thầy, 4h sáng đã dậy để kịp chuyến xe đầu tiên về đi học văn hóa.

Với Đặng Công Danh, ca hát không chỉ là năng khiếu mà còn là một quá trình rèn luyện toàn diện.

Công Danh từng vào bán kết chương trình Tuyệt đỉnh Song ca nhí trong đội của ca sĩ Cẩm Ly và nghệ sĩ Huỳnh Lập, được nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đặc cách vào vòng Giấu mặt của The Voice Kids, trước khi chương trình phải tạm dừng vì đại dịch COVID-19. Ngoài ra, nam sinh còn giành nhiều giải Nhất, giải Nhì và giải Xuất sắc tại các hội diễn, liên hoan nghệ thuật và cuộc thi tiếng hát thiếu nhi ở Hải Phòng.

Với Công Danh, Huy chương Vàng tại Singapore không phải đích đến mà chỉ là cột mốc trên hành trình dài phía trước. Chàng trai 20 tuổi đặt mục tiêu tiếp tục học tập, tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước để từng bước khẳng định mình trên con đường nghệ thuật.