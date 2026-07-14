‘Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội’ Vũ Minh Anh: Tham gia ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’ để dấn thân và sẻ chia

SVO - Nữ sinh Vũ Minh Anh sở hữu vẻ đẹp thanh tú cùng bảng thành tích học tập ấn tượng. ‘Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội’ đã ghi danh tham dự ‘Hoa hậu Việt Nam 2026’, với mong muốn lan tỏa các giá trị tích cực.

Vũ Minh Anh (sinh năm 2005) theo học tại Viện Tài chính - Ngân hàng, trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Năm 2025, cô xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. Nắm bắt cơ hội đó, Minh Anh tiếp tục thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026 và có những chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam khi bước vào cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia này.

Lý do nào trở thành động lực để Minh Anh đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026?

Động lực lớn nhất để đăng ký tham dự Hoa hậu Việt Nam 2026 của mình gói gọn trong hai từ: Dấn thân và sẻ chia. Với mình, tuổi 21 vẫn là một độ tuổi tràn đầy sức trẻ. Tuổi trẻ là để xông pha, để thử thách, để vấp ngã, để xem giới hạn của mình ở đâu và để trưởng thành hơn mỗi ngày. Bên cạnh đó, với danh hiệu Hoa khôi trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, những giá trị tích cực mình làm được mới chỉ dừng lại sau cánh cửa giảng đường. Mình mong muốn mượn sức lan tỏa uy tín của Hoa hậu Việt Nam để đồng hành cùng Ban tổ chức, gom góp thêm nhiều bàn tay và mang những điều tốt đẹp ấy đến với phạm vi rộng lớn hơn ngoài xã hội.

Là một cô gái gen Z, Minh Anh có cảm nghĩ gì về cuộc thi Hoa hậu Việt Nam?

Với mình, Hoa hậu Việt Nam luôn là cuộc thi nhan sắc danh giá và mang tính chuẩn mực. Trải qua nhiều thập kỷ, cuộc thi vẫn luôn kiên định một lối đi riêng: Đó là tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản, tự nhiên và chưa qua chỉnh sửa. Chính điều này khiến mình luôn nhìn nhận Hoa hậu Việt Nam bằng một sự trân trọng tuyệt đối. Đây không chỉ là nơi tìm kiếm một danh vị, mà là một môi trường thực sự uy tín để những bạn trẻ như mình nhìn vào, học hỏi và có động lực hoàn thiện cả nhan sắc, trí tuệ lẫn cốt cách bên trong.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Vũ Minh Anh muốn mang đến điều gì?

Đến với cuộc thi năm nay, mình vô cùng tâm đắc với định vị của Hoa hậu Việt Nam: Hướng tới hình ảnh những người phụ nữ như những “ngọn hải đăng” – dùng ánh sáng của tri thức và bản lĩnh để dẫn dắt, tạo tác động tích cực cho cộng đồng. Ở tuổi 21, mình chưa phải là một ngọn hải đăng rực rỡ.

Nhưng thông điệp mình muốn mang đến cuộc thi là: “Chúng ta không cần phải hoàn hảo để bắt đầu làm những điều ý nghĩa”. Thay vì là một chiếc gương chỉ phản chiếu vẻ đẹp của riêng mình, mình chọn mượn sức lan tỏa của cuộc thi để cùng Ban tổ chức thắp lên những đốm sáng nhỏ từ sự chân thành và hành động thực tế, đồng hành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất đến với cộng đồng.

Trong số các Hoa hậu, Á hậu từ Hoa hậu Việt Nam, Minh Anh hâm mộ ai nhất?

Với mình, mỗi người đẹp bước ra từ “chiếc nôi” Hoa hậu Việt Nam qua các thời kỳ đều là một bản sắc hoàn chỉnh và đạt được những thành công rất đáng ngưỡng mộ. Chính vì vậy, thay vì chỉ hướng sự hâm mộ về một cá nhân cụ thể, mình chọn cách quan sát và học hỏi từ mỗi người một chút để tự hoàn thiện mình. Có những đàn chị cho mình bài học về năng lượng bứt phá, sự tự tin khi bước ra đấu trường quốc tế, có những người lại là tấm gương về sự điềm đạm, tri thức và cách gìn giữ một hình ảnh đại sứ chất lượng cao trước công chúng. Việc gom góp, chắt lọc mỗi người một chút tinh hoa như vậy giúp mình có một cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn trên hành trình mài dũa bản thân.

Chủ đề cuộc thi năm nay, "Miền hương sắc", gợi lên cho Minh Anh cảm nghĩ gì?

“Miền hương sắc” trước hết gợi cho mình hình ảnh về một không gian hội tụ của vẻ đẹp và bản sắc Việt. Ở đó, “hương” là nét đẹp đằm thắm trong tâm hồn, là hương thơm của lòng nhân ái, còn “sắc” chính là sự rạng rỡ của nhan sắc và trí tuệ. Mỗi cô gái đến với cuộc thi năm nay chính là một đóa hoa mang một hương sắc riêng biệt, một cách tỏa hương và một câu chuyện truyền cảm hứng riêng của mình.

Từ hình ảnh mộc mạc đó, mình càng thấm thía hơn định hướng chiến lược của Ban tổ chức. “Miền hương sắc” không còn là nơi chỉ "cân đo đong đếm" nhan sắc thuần túy, mà là sự tìm kiếm một chuẩn mực vẻ đẹp mới toàn diện hơn: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Đây là lý do mình không áp lực phải sao chép bất kỳ ai. Mình muốn là đóa hoa rực rỡ nhất theo cách của riêng mình, mang sự chân thành và tư duy của một sinh viên FBU cẩn thận, trách nhiệm, thích ứng, năng động, đóng góp vào bức tranh chung của cuộc thi.

Vũ Minh Anh đã trau dồi thêm các kỹ năng, kiến thức như thế nào để bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay?

Để chuẩn bị cho một sân chơi lớn, hành trang mình tập trung đầu tư nhiều nhất chính là tích lũy nền tảng tri thức và rèn luyện tư duy thấu cảm. Là một sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, ngôi trường ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội rèn cho mình sự nhạy bén, khả năng tư duy logic và xử lý vấn đề một cách thấu đáo. Trong khi đó, trải nghiệm từ danh hiệu Hoa khôi lại cho mình cơ hội quý giá để bước ra thực tế, trực tiếp tham gia các hoạt động truyền thông và kết nối với cộng đồng sinh viên.

Nhờ vậy, mình rèn luyện được sự tự tin khi nói trước đám đông và biết cách lắng nghe sâu sắc hơn. Và mình tin rằng, một bộ óc tư duy logic kết hợp với một trái tim thấu cảm sẽ là chìa khóa lớn nhất giúp mình luôn điềm tĩnh, tự tin làm chủ ngôn từ và khẳng định bản sắc riêng trên suốt hành trình sắp tới tại Hoa hậu Việt Nam 2026.