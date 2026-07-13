Namgoong Min và Ji Sung bất ngờ 'vượt mặt' So Ji Sub

SVO - Hai bộ phim 'The Husband' của Namgoong Min và 'The Apartment Job' của Ji Sung đã đạt rating cao nhất khi 'Agent Kim Reactivated' của So Ji Sub vắng mặt.

Theo số liệu do Nielsen Korea tổng hợp ngày 13/7, rating tập 4 của bộ phim truyền hình cuối tuần The Husband (đạo diễn Kim Jung Hyun và Kim Min Tae, biên kịch Jung Jae Ha) phát sóng ngày 12/7 đã đạt 7,2% (dựa trên số hộ gia đình xem trên toàn quốc). Con số này tăng 1,9% so với 5,3% của tập 3. Hơn nữa, The Husband đã phá vỡ kỷ lục rating cao nhất của chính mình (6,5%) được thiết lập bởi tập 2 tuần trước.

Bộ phim truyền hình cuối tuần của đài JTBC, The Apartment Job (biên kịch Kim Yoon Young, đạo diễn Jo Yong Won), đã đạt tỷ lệ người xem 5,390% cho tập thứ hai (dựa trên số hộ gia đình xem truyền hình cáp trả phí trên toàn quốc). Con số này tăng 0,7% so với 4,6% của tập đầu tiên và đánh dấu tỷ lệ người xem cao nhất từ ​​trước đến nay của bộ phim.

Với kết quả này, cả The Husband và The Apartment Job đều đạt tỷ lệ người xem cao nhất từ ​​trước đến nay. Do bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, Agent Kim Reactivated, không phát sóng vào Chủ Nhật nên cả hai bộ phim đều đạt được thành tích tốt nhất từ ​​trước đến nay.

Bộ phim Agent Kim Reactivated tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với tỷ lệ người xem áp đảo, đạt 22,3% (dựa trên số hộ gia đình xem trên toàn quốc) cho tập 6 phát sóng vào ngày 11/7. Do đó, trong khi The Husband và The Apartment Job đang gặp khó khăn vào các ngày thứ Bảy, khi phát sóng cùng ngày với Agent Kim Reactivated, thì tỷ lệ người xem của chúng lại tăng đáng kể vào các ngày Chủ nhật khi 'Đặc vụ Kim' không lên sóng.

Với tỷ lệ người xem vẫn ở mức một chữ số, cả The Husband và The Apartment Job hiện không thể ngăn chặn sự thống trị của Agent Kim Reactivated. Tuy nhiên, tỷ lệ người xem của cả hai bộ phim đều đang tăng lên.

The Husband là một bộ phim kinh dị tội phạm đầy kịch tính về một người đàn ông dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt chống lại một tên tội phạm tàn nhẫn để giải cứu vợ mình, người đã bị bắt cóc ngay trước khi họ ly hôn. Trước đó, Namgoong Min đã phát biểu tại một buổi họp báo: "Tôi đã tham gia nhiều dự án của KBS trước đây. Tôi rất vui vì những tác phẩm gần đây của mình đều đạt được thành công và thu hút được nhiều người xem. Tôi đã nỗ lực hết mình khi quay phim The Husband và tự tin rằng chúng ta có thể đạt được kết quả tốt". Mặc dù tỷ lệ người xem ban đầu khá chậm do bị lu mờ bởi Agent Kim Reactivated, nhưng sau đó đã dần tăng lên và đạt mức 7%.

Với sự tham gia của Ji Sung, một "ngôi sao chắc chắn thành công", tỷ lệ người xem của The Apartment Job đã tăng lên mức 5% chỉ sau hai tập, vì vậy có vẻ như chúng ta có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng hơn nữa về tỷ lệ người xem.