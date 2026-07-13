FIFA đã công bố quả bóng mới cho vòng bán kết 'World Cup 2026'

SVO - Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha sẽ thi đấu với quả bóng đặc biệt này.

Vòng đấu quyết định của World Cup 2026 giờ đây đã có quả bóng chính thức. Adidas, thương hiệu Đức đã cung cấp bóng cho giải đấu từ năm 1970, đã công bố "Trionda Final", quả bóng độc quyền sẽ được sử dụng trong các trận bán kết, trận tranh hạng ba và trận chung kết.

Khác với truyền thống chỉ thay đổi màu sắc đơn giản, mẫu "Trionda Final" được lấy cảm hứng từ sự tiến hóa với thiết kế độc đáo riêng.

Bảng màu của nó tôn vinh chiếc cúp danh giá nhất trong bóng đá thế giới, với màu vàng là màu chủ đạo. Thiết kế này được kết hợp với nền đen và các chi tiết pha trộn sắc hồng và đỏ rực rỡ. Thiết kế nhằm mục đích nắm bắt sự tráng lệ của khoảnh khắc và biến mỗi trận đấu thành một màn trình diễn thị giác.

Điểm đặc biệt của quả bóng là được in tên các thành phố đăng cai những trận đấu quyết định: Dallas, Atlanta, Miami và New York-New Jersey, xuất hiện nổi bật, trong khi các địa điểm thi đấu khác được thể hiện thông qua các yếu tố chữ viết phân bố trên bề mặt quả bóng.

Như vậy, trận Pháp gặp Tây Ban Nha và Argentina gặp Anh sẽ có vinh dự được chơi với quả bóng World Cup 2026 mới.

Đây là lần thứ sáu, Adidas giới thiệu một quả bóng đặc biệt cho vòng chung kết World Cup, tiếp nối các mẫu như 'Jo'bulani' tại Nam Phi 2010 và 'Al Hilm' tại Qatar 2022. Vòng bán kết của giải đấu bắt đầu vào 2h sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), và "Trionda Final" đã sẵn sàng trên sân cỏ để viết nên chương tiếp theo trong lịch sử bóng đá.