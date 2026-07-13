Byeon Woo Seok 'nức lòng' vì người hâm mộ

SVO - Cộng đồng người hâm mộ của Byeon Woo Seok đã quyên góp hơn 4 triệu won để kỷ niệm buổi gặp gỡ người hâm mộ của anh tại Seoul.

Cộng đồng người hâm mộ của nam diễn viên Byeon Woo Seok (TongTong) đã quyên góp nhân dịp buổi gặp gỡ người hâm mộ gần đây của anh tại Seoul. Theo Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc, người hâm mộ đã tổ chức hoạt động quyên góp luân phiên từ ngày 4 đến 12/7, thu được tổng cộng 4.028.074 won.

Số tiền quyên góp sẽ hỗ trợ những người trẻ tuổi chuyển tiếp sang cuộc sống tự lập sau khi rời khỏi các cơ sở chăm sóc tập trung. Khoản quyên góp sẽ được sử dụng để chuẩn bị các bộ dụng cụ thực phẩm với các mặt hàng như gạo ăn liền và các món ăn kèm.

"Tôi hy vọng sự quan tâm và hỗ trợ nồng nhiệt từ Byeon Woo Seok và TongTong sẽ tiếp thêm cho họ dũng khí để tiến về phía trước mà không do dự", một người hâm mộ tham gia chia sẻ.

Lee Bong Won - Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc cho biết: "Byeon Woo Seok và TongTong đang nêu gương về một nền văn hóa người hâm mộ lành mạnh bằng cách liên tục chia sẻ với những người xung quanh cần giúp đỡ. Tôi vô cùng biết ơn, và hy vọng khoản quyên góp này sẽ trở thành niềm hy vọng lớn lao cho những người trẻ tuổi đang chuẩn bị cho cuộc sống tự lập".

Giấy chứng nhận tài trợ từ Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc được trao cho nhóm người hâm mộ của nam diễn viên Byeon Woo Seok.

Đây là lần thứ chín, cộng đồng người hâm mộ này thực hiện hoạt động quyên góp từ thiện, kể từ khi bắt đầu các hoạt động thiện nguyện vào năm 2024. Trước đó, họ đã hỗ trợ các hoạt động gồm xe lăn cho cựu chiến binh, hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em và thiết bị y tế cho người khuyết tật, hỗ trợ mùa Hè cho người cao tuổi dễ bị tổn thương... Năm 2025, họ trở thành thành viên thứ 37 của "Câu lạc bộ Danh dự", một nhóm các nhà hảo tâm có giá trị cao đối với Hiệp hội Phúc lợi Xã hội Hàn Quốc.

Byeon Woo Seok ra mắt với tư cách người mẫu vào năm 2010 và kể từ đó đã mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Đặc biệt, anh nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ người hâm mộ trong và ngoài nước thông qua bộ phim truyền hình tvN năm 2024, Lovely runner và sau đó tiếp tục sự nghiệp diễn xuất năng động với bộ phim truyền hình MBC, Perfect Crown. Gần đây, anh đã kết thúc thành công các buổi biểu diễn tại Seoul trong khuôn khổ "Chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ châu Á Byeon Woo Seok 2026", được tổ chức tại Sân vận động trong nhà Jamsil ở Seoul vào ngày 4 - 5/7, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ châu Á.