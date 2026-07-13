Lý do Messi chỉ tay vào trọng tài

SVO - Lionel Messi (39 tuổi, Inter Miami) không thể kiềm chế được việc chỉ tay vào trọng tài trong trận đấu với Thuỵ Sĩ vừa qua.

Tờ báo Tây Ban Nha Marca mới đây đã đưa tin: "Messi đã có một cuộc tranh cãi gay gắt bằng lời nói với trọng tài. Siêu sao người Argentina đã lời qua tiếng lại với trọng tài người châu Âu điều khiển trận đấu với Thụy Sĩ và hét lên: Đừng nói chuyện thô lỗ!".

Đội tuyển Argentina, đương kim vô địch, đã đánh bại Thụy Sĩ 3-1 sau một trận đấu quyết liệt trong hiệp phụ ở tứ kết World Cup 2026, diễn ra tại Sân vận động Kansas City ở Kansas City, Missouri, Mỹ, cùng ngày, qua đó thành công tiến vào bán kết. Đối thủ tiếp theo của Argentina là Anh, đội cũng đã giành quyền vào bán kết sau khi đánh bại Na Uy trong hiệp phụ.

Đó là một chiến thắng đầy khó khăn. Argentina vươn lên dẫn trước chỉ sau 10 phút thi đấu với bàn thắng từ quả phạt góc của Alexis McAllister. Tuy nhiên, họ đã để Thuỵ Sĩ gỡ hòa với bàn thắng từ Dan Ndoy ở phút thứ 22 của hiệp hai và chùn bước trước những pha phản công của Thụy Sĩ. Nhưng tiền đạo Breel Embolo của Thụy Sĩ đã bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 24 của hiệp hai sau khi nhận thẻ vàng thứ hai vì giả vờ ngã, và Argentina, với lợi thế hơn người, đã ghi thêm hai bàn thắng trong hiệp phụ thứ hai để giành chiến thắng.

Màn trình diễn của Messi cũng 'tỏa sáng' rực rỡ trong ngày hôm đó. Mặc dù anh không thể kéo dài kỷ lục ghi bàn trong 10 trận liên tiếp tại World Cup hay 7 trận liên tiếp tại vòng loại trực tiếp, nhưng anh đã kiến ​​tạo bàn thắng mở tỷ số cho McAllister bằng một quả phạt góc sắc bén. Với điều này, Messi đã đạt được cột mốc lịch sử "20 bàn thắng và 10 pha kiến ​​tạo", một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử World Cup.

Cũng có một cảnh tượng bất thường. Gần cuối hiệp một, Messi đã lời qua tiếng lại với trọng tài. Lúc đó, Argentina đang lập hàng rào phòng ngự để chặn pha đá phạt của Thụy Sĩ. Trong cuộc tranh cãi này, Messi đã chỉ ngón tay phải vào trọng tài người Bồ Đào Nha João Piñeiro để phản đối.

Tờ Marca đưa tin: "Messi đã phản đối trực tiếp, bày tỏ sự không hài lòng với cách trọng tài nói chuyện với anh ấy. Là đội trưởng của Argentina, anh ấy không lùi bước, nói rõ rằng anh ấy không thể chấp nhận giọng điệu của trọng tài trong các tình huống cố định và yêu cầu trọng tài phải nói chuyện một cách tôn trọng".

Trọng tài Piñeiro đã yêu cầu Messi lùi lại khoảng cách quy định. Mặc dù lời chỉ dẫn đó có thể là chính đáng, nhưng dường như giọng điệu và cử chỉ của ông ấy đã xúc phạm Messi. Tức giận vì điều này, Messi đáp lại: "Hãy nói chuyện cho đúng mực".

Cuộc tranh cãi giữa hai người chưa kết thúc ở đó. Sau quả đá phạt, máy quay truyền hình đã ghi lại một cuộc đối thoại khác giữa hai người. Messi tiến lại gần trọng tài Piñeiro và nói chuyện với ông.

Theo phân tích khẩu hình, Messi dường như đã phản đối một lần nữa: "Hãy nói chuyện cho lịch sự. Đừng đối xử thô lỗ với tôi. Tôi đã nói chuyện với ông một cách lịch sự".

Tờ Marca nhận xét: "Mặc dù giọng điệu kiên quyết, đội trưởng người Argentina vẫn giữ thái độ bình tĩnh với hai tay đặt sau lưng khi tiếp tục cuộc trò chuyện". Tờ báo này nói thêm: "Mặc dù không có hình phạt kỷ luật nào được đưa ra do cuộc tranh cãi này, nhưng nó đã trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất của trận đấu, vì nó xảy ra trong một trận đấu quan trọng với tấm vé vào bán kết World Cup đang bị đe dọa".

Trong khi đó, trọng tài Piñeiro sinh năm 1988, trẻ hơn Messi một tuổi. Tuy nhiên, ông được coi là một trong những trọng tài triển vọng nhất ở châu Âu. Trọng tài Piñeiro ra mắt tại Giải hạng nhất Bồ Đào Nha năm 2015, và sau khi đạt chứng chỉ trọng tài quốc tế FIFA một năm sau đó, ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tại các giải đấu quốc tế lớn như Champions League, UEFA Europa League và Siêu cúp châu Âu. Đây là lần đầu tiên ông tham dự World Cup.